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Lula inaugura 4 novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius

As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou na manhã desta segunda-feira, 18, da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP).

As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.

Ele afirmou que investimentos como esse não são caros, visto o retorno que podem trazer. "Temos que começar a nos perguntar quanto custa não investir", disse.

As quatro novas linhas somam R$ 230 milhões em investimentos. Três delas, de nome Sapucaia, Quati e Sapê receberam R$ 200 milhões e fazem parte da fase 1 do projeto. A quarta linha, chamada Tatu, recebeu R$ 30 milhões e é a primeira da fase 2 a ser inaugurada.

Ao todo, a fase 1 dos investimentos no Sirius somou R$ 2,26 bilhões em investimentos.

Já a fase 2, iniciada com a linha Tatu, deve somar R$ 800 milhões.

Considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil, o Sirius integra o grupo restrito de países com fonte de luz síncrotron de quarta geração.

O equipamento funciona como um "supermicroscópio" capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas avançadas em diferentes áreas do conhecimento.

Entre 85% e 90% de seus componentes foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil.

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