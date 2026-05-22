Mineração paraense amplia protagonismo e debate futuro do setor na Fipa 2026

O setor mineral paraense marca presença na 17ª edição da Feira da Indústria do Pará (Fipa 2026), um dos principais eventos da indústria no estado, com foco na ampliação de conexões estratégicas e no debate sobre o futuro da mineração diante dos desafios econômicos, ambientais e tecnológicos. O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) participa da programação reforçando o papel da mineração no desenvolvimento econômico paraense e na agenda da transição energética.

Durante o evento, o Simineral integra o estande da Casa da Mineração, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), espaço voltado à apresentação das potencialidades do setor mineral no Pará e à aproximação com representantes da indústria, investidores e sociedade civil.

Autoridades, entre elas a governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, visitaram o estande do Simineral durante a Fipa 2026 (Foto: Divulgação/Simineral)

A entidade também participa do Congresso Técnico da feira com um painel sobre minerais críticos e transição energética, mediado pelo presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha. O debate aborda o papel estratégico dos minerais produzidos na Amazônia para a cadeia global de energia limpa e para o avanço de tecnologias ligadas à descarbonização.

Segundo o presidente do Conselho Diretor do Simineral, Anderson Baranov, a participação na Fipa representa uma oportunidade para ampliar o diálogo entre os diversos segmentos produtivos e evidenciar a importância da mineração para o crescimento econômico do estado.

“A Fipa é um espaço fundamental para debatermos o presente e o futuro da indústria paraense. A mineração possui um papel decisivo nesse processo, especialmente quando falamos em desenvolvimento econômico, inovação, geração de oportunidades e transição energética. O Pará ocupa uma posição estratégica no cenário mineral brasileiro e mundial, e precisamos fortalecer cada vez mais essa integração entre os setores produtivos”, afirmou Baranov.

Além das discussões técnicas, a feira também funciona como vitrine para iniciativas ligadas à tecnologia, segurança operacional, sustentabilidade e projetos voltados às comunidades impactadas pela atividade mineral. A proposta é apresentar avanços do setor e ampliar a compreensão sobre a presença da mineração no cotidiano da população paraense.

Para Emerson Rocha, a participação do Simineral reforça o compromisso do setor com um modelo de desenvolvimento alinhado às demandas sociais e aos desafios globais relacionados à sustentabilidade.

“O setor mineral busca evoluir continuamente, investindo em inovação, responsabilidade socioambiental e diálogo com a sociedade. Participar da Fipa 2026 e apresentar o nosso estande é uma forma de aproximar ainda mais a mineração do dia a dia da população, mostrar os avanços conquistados pelo setor e discutir caminhos para um desenvolvimento sustentável, competitivo e inclusivo para o Pará”, destacou.

A expectativa do sindicato é que a participação na Fipa 2026 contribua para ampliar a visibilidade da mineração paraense, fortalecer parcerias estratégicas e estimular debates sobre o papel do setor no desenvolvimento da Amazônia e do Brasil.