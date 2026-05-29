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Economia

LibTalks Amazônia: episódio em Porto Velho sobre empreendedorismo feminino ocorre hoje (29)

Debate transmitido ao vivo pelo portal reúne três empresárias de Rondônia para discutir inovação e bioeconomia na região Norte

Gabriel da Mota
fonte

Tânia Borges, Elisângela Gavino e Yara Bressan são empresárias de bioeconomia em Rondônia (Divulgação)

O Grupo Liberal realiza nesta sexta-feira (29), em Porto Velho, a gravação do quinto episódio do LibTalks Amazônia, uma iniciativa multiplataforma desenvolvida para debater o empreendedorismo focado em bioeconomia na região Norte. O debate ocorre às 19h (horário local) no auditório do Hub.RO, situado na Faculdade Católica de Rondônia, e conta com transmissão ao vivo pelo portal oliberal.com. O painel reúne lideranças femininas locais sob a realização do Grupo Liberal, com patrocínio oficial do Sicredi e apoio estratégico do governo estadual, da Faculdade Católica e do Hub.RO.

Veja os detalhes da transmissão ao vivo do painel de debates

A mediação das conversas será feita pela jornalista, criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação Emili Sousa, que aplicará sua formação internacional obtida em Madri para conduzir o evento. O diálogo abordará estratégias, assertividade e a jornada de construção de negócios de impacto na Amazônia.

image Emili Sousa, criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação, será a mediadora do 5º LibTalks Amazônia (Divulgação)

Conheça as três empresárias de Rondônia participantes do encontro

O painel desta edição apresenta três expoentes do ecossistema de Rondônia. A advogada Tânia Borges, CEO e cofundadora da Ping., detalha o funcionamento de sua plataforma de gestão documental e automação de processos que atende mais de 50 empresas e instituições, acumulando mais de R$ 9 milhões em economia para os clientes por meio de fluxos digitais.

Também participa Elisângela Gavino, especialista em inovação, fundadora da AgroScan e analista de Comunidade na ABStartups. O encontro se completa com Yara Bressan, bióloga e uma das fundadoras da Amazônia Vida Verde, startup de bioeconomia que transforma bioativos da floresta em cosméticos e produtos naturais para a pele.

Diretor destaca a importância da liderança feminina no ecossistema regional

O foco do projeto consiste em trazer exemplos de sucesso já implantados e com resultados mensurados de cada uma das capitais do Norte para demonstrar o valor da floresta em pé. O diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias Jr., ressalta que o protagonismo das mulheres se conecta diretamente com a identidade da própria região. "O protagonismo feminino é um dos recortes mais interessantes de todos os cases que estamos trazendo. É impressionante como a maioria é tocada, pensada e gerida por mulheres. Isso vai ao encontro da própria gênese da floresta amazônica, que é um ser feminino", declarou o diretor.

Serviço: LibTalks Amazônia – 5º episódio

  • Data: sexta, 29 de maio de 2026
  • Horário: 19h (horário de Porto Velho/RO) | 20h (horário de Belém/PA)
  • Local: auditório do Hub.RO – Faculdade Católica de Rondônia (Porto Velho)
  • Transmisssão: portal oliberal.com
  • Realização: Grupo Liberal
  • Patrocínio: Sicredi
  • Apoio: Governo do Estado de Rondônia e Faculdade Católica de Rondônia
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