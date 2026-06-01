Copa do Mundo: comércio varejista deve movimentar R$ 4,32 bilhões

A Copa do Mundo de Futebol masculino está projetada para movimentar R$ 4,32 bilhões no comércio varejista brasileiro. A estimativa, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta para um aumento real de 6,5% em relação ao faturamento da edição de 2022.

Segundo a CNC, o crescimento é atribuído ao maior dinamismo do mercado de trabalho e à inflação mais controlada. Esses fatores, conforme a entidade, ajudam a compensar o impacto do encarecimento do crédito, que limitou a procura por novos televisores.

Consumo focado em itens de menor valor

Com o crédito mais caro, a tendência observada é a concentração das vendas em segmentos que envolvem o consumo imediato. Artigos de menor valor, como alimentos e bebidas, devem impulsionar o faturamento.

Setores com maior faturamento

A maior parte do montante previsto será concentrada em poucos setores. A distribuição do faturamento, segundo a CNC, é a seguinte:

Hipermercados e Supermercados: R$ 3,97 bilhões (quase 70% do total)

R$ 3,97 bilhões (quase 70% do total) Vestuário e Acessórios: R$ 803,7 milhões

R$ 803,7 milhões Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (incluindo eletroeletrônicos menores e lojas especializadas): R$ 262,6 milhões

(incluindo eletroeletrônicos menores e lojas especializadas): R$ 262,6 milhões Informática e Comunicação: R$ 198,5 milhões

R$ 198,5 milhões Móveis e Eletrodomésticos: R$ 80,2 milhões

Próxima edição em três países

A próxima edição da Copa do Mundo de Futebol, em 2026, será organizada por três países. Os Estados Unidos, Canadá e México receberão o torneio a partir de 11 de junho.

Procura por Smart TVs e o crédito

Apesar do cenário de crédito mais restrito, houve um aumento na procura por Smart TVs. Em maio, a busca por esses aparelhos em lojas online subiu 8,4% em comparação ao mês anterior, conforme levantamento da CNC baseado no Google Trends.

No entanto, a CNC ressalta que o interesse atual ainda está 15,6% abaixo do registrado antes da Copa de 2022. Além disso, os níveis de busca são inferiores aos observados nos anos de 2014 e 2018.

O relatório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) também destacou a queda no preço médio dos televisores. Entre o Mundial de 2022 e o deste ano, o valor recuou 18,9%.

Essa redução foi apurada com base nos dados de inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mesmo com essa redução nos preços, a CNC observou que o barateamento não foi o suficiente para impulsionar a aquisição ou a troca de aparelhos pelos consumidores no varejo brasileiro.