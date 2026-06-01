Mulheres do Agro do Pará: 2º Encontro espera 500 produtoras em Belém

O 2º Encontro Estadual das Mulheres do Agro do Pará reunirá, no dia 2 de junho de 2026, cerca de 500 produtoras rurais, lideranças sindicais e especialistas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, conforme expectativa dos organizadores. O evento, promovido pela Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Pará, visa consolidar um importante fórum de debates sobre o desenvolvimento rural, a liderança feminina e os desafios estratégicos do setor agropecuário paraense.

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A programação, organizada pela Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Pará, vinculada ao Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Pará e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faepa/Senar), incluirá troca de experiências, articulação institucional e a construção de propostas para o fortalecimento do setor no estado. Produtoras rurais, profissionais liberais e representantes de instituições ligadas ao agro também participarão.

Durante o encontro, especialistas e autoridades abordarão temas cruciais para o agronegócio. Entre os assuntos em discussão estão segurança jurídica no campo, regularização fundiária e ambiental, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo feminino e políticas públicas destinadas ao setor.

Destaques e painelistas confirmados

A palestra magna do pesquisador Evaristo Miranda, doutor em Ecologia e ex-chefe Geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), abrirá a programação. Ele apresentará uma análise das transformações do agro paraense e suas oportunidades estratégicas.

Os painéis reforçarão o protagonismo das mulheres na produção rural, na liderança sindical e nos espaços de decisão. A contribuição feminina para um agro mais competitivo e inovador será evidenciada por nomes como:

Rita Grangeiro - presidente da Comissão das Mulheres do Agro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) no Ceará;

Adriana Falconeri - presidente licenciada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA);

Bruno Kono - presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa);

Juliana Farah - presidente do Sindicato Rural de Mineiro do Tietê e vice-presidente da Comissão Semadoras do Agro da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESPE);

Luciana Balbino - historiadora e empreendedora rural, eleita uma das 100 mulheres mais Poderosas do Agro pela Forbes;

Raul Protázio - Secretário de Meio Ambiente Clima e Sustentabilidade do Estado do Pará.

Informações de Serviço

Evento: 2º Encontro Estadual das Mulheres do Agro do Pará

2º Encontro Estadual das Mulheres do Agro do Pará Data: 02 de junho de 2026

02 de junho de 2026 Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado no Armazém 3 da Estação das Docas, Belém

Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado no Armazém 3 da Estação das Docas, Belém Horário: A partir das 8h