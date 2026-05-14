2º Encontro Estadual das Mulheres do Agro do Pará discute liderança, inovação e desafios

Com uma programação concebida para promover conhecimento, articulação institucional e inspiração, o 2º Encontro Estadual das Mulheres do Agro do Pará, parte integrante do Sistema Faepa/Senar, reunirá, no próximo 2 de junho, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, cerca de 500 participantes, entre lideranças sindicais femininas do Pará e de outros estados, produtoras rurais, profissionais liberais, representantes do setor produtivo e instituições ligadas ao agro, em uma agenda dedicada ao fortalecimento do protagonismo das mulheres no campo e ao debate sobre o futuro do agro paraense.

Mais do que um evento temático, o encontro foi estruturado para se consolidar como um fórum estratégico de discussão sobre desenvolvimento rural, combinando conteúdo técnico, reflexão política, troca de experiências e construção de propostas voltadas aos grandes desafios e oportunidades do setor.

A programação será aberta com palestra magna do engenheiro agrônomo, pesquisador, doutor em Ecologia e ex-chefe da Embrapa Territorial, Evaristo Miranda, que abordará o tema “Agro Paraense em Transformação: Cenários, Oportunidades e Desafios Estratégicos”, trazendo uma leitura ampla sobre as transformações em curso no agro e o papel estratégico do Pará nesse cenário.

Ao longo da manhã, a programação avança para debates sobre Segurança Jurídica no Campo, com foco na regularização fundiária e ambiental como bases para investimento e desenvolvimento rural. O painel contará com a participação do presidente do Instituto de Terras do Pará – Iterpa, Bruno Kono, e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, em um debate sobre temas estruturantes para a produção e a sustentabilidade no Pará.

No período da tarde, a agenda ganha centralidade no protagonismo feminino com o painel “Mulheres que Lideram: Gestão, Inovação e Sustentabilidade no Agro”, reunindo referências do setor para compartilhar experiências e debater o papel das mulheres na construção de um agro mais moderno, sustentável e competitivo.

Outro grande destaque da programação será o painel sobre Liderança Sindical Rural Feminina: que colocará em pauta representatividade, influência e transformação institucional no agro paraense, reforçando a presença das mulheres nos espaços de decisão e na construção de agendas estratégicas para o setor produtivo.

A programação inclui ainda um painel inspirador sobre empreendedorismo feminino que transforma territórios, evidenciando como iniciativas lideradas por mulheres vêm impulsionando inovação, geração de valor e desenvolvimento regional.

Encerrando o ciclo de debates, o encontro promoverá um Diálogo Institucional sobre políticas públicas para o agro, reunindo representantes do Legislativo em uma discussão sobre caminhos para o fortalecimento do setor e a ampliação de oportunidades para as mulheres do agro. A proposta é fazer do evento também um espaço de formulação de ideias e articulação de agendas propositivas para o desenvolvimento do Pará.

A programação se destaca por integrar temas estruturantes — como segurança jurídica, mercado e competitividade — com debates sobre liderança, inovação e representação feminina, reafirmando que as mulheres ocupam hoje papel central não apenas na produção, mas também na governança e nos rumos estratégicos do agro brasileiro.

O encerramento será marcado por um coquetel de confraternização e um momento cultural especial com show do mestre do carimbó paraense Pinduca, celebrando uma agenda que reafirma o protagonismo feminino como uma das forças transformadoras do agro paraense.

A Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Pará é dirigida pelas produtoras rurais Cristina Malcher (presidente) e Márcia Centeno (vice-presidente).