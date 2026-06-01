Concursos fiscais reúnem salários acima de R$ 30 mil e editais previstos em vários estados

Os concursos da área fiscal devem movimentar o cenário dos certames públicos em 2026, com seleções previstas em diferentes estados do país e remunerações que podem ultrapassar os R$ 30 mil mensais. Secretarias estaduais da Fazenda e órgãos ligados à arrecadação tributária avançam em etapas como autorização oficial, formação de comissão organizadora, escolha de banca e definição do quantitativo de vagas para novos concursos públicos.

As oportunidades previstas contemplam cargos como Auditor Fiscal, Analista Tributário, Gestor Fazendário e Agente de Tributos, todos voltados para áreas estratégicas da administração pública, especialmente no controle fiscal, arrecadação de receitas e fiscalização tributária. Em praticamente todos os casos, os cargos exigem formação de nível superior.

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Entre os concursos mais aguardados está o da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF), que já conta com banca organizadora definida. O certame deve ofertar 115 vagas imediatas para Auditor Fiscal, além de 150 oportunidades para cadastro reserva. O salário inicial informado é de R$ 23,5 mil, mas pode alcançar aproximadamente R$ 37 mil com gratificações e benefícios previstos para a carreira.

Outro destaque é o concurso da Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz TO), autorizado após mais de três décadas sem realização de seleção pública. A previsão é de 100 vagas imediatas e outras 100 para cadastro reserva. Informações divulgadas indicam que o edital e as provas devem ocorrer ainda em 2026. A remuneração inicial do cargo de Auditor Fiscal é de R$ 23,8 mil e pode chegar a cerca de R$ 33 mil brutos com adicionais.

Na Bahia, o planejamento para os novos concursos da Sefaz também segue avançando. A comissão organizadora já foi formada e a previsão é de 187 vagas para Auditor Fiscal e Agente de Tributos. Os salários estimados variam entre R$ 24 mil e R$ 33,8 mil brutos. Segundo informações divulgadas pelo sindicato da categoria, os editais aguardam apenas definições finais relacionadas ao perfil dos cargos.

Em Roraima, o governo estadual anunciou a intenção de autorizar um novo concurso da Secretaria da Fazenda após a posse de novos auditores aprovados na última seleção. O último edital do órgão apresentou remuneração que pode ultrapassar os R$ 41 mil considerando vencimentos e gratificações da carreira.

Também há expectativa para concursos em estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Maranhão, Rondônia, Alagoas e Rio Grande do Sul. Em alguns casos, os órgãos já possuem comissões formadas e estudos técnicos concluídos. Em outros, as seleções ainda dependem de autorização formal dos governos estaduais.

Especialistas apontam que a área fiscal continua entre as mais atrativas do serviço público devido à combinação entre altos salários, estabilidade profissional e possibilidade de progressão na carreira. Além disso, muitos estados buscam recompor o quadro de servidores diante do aumento de aposentadorias e da necessidade de reforçar a arrecadação tributária.

Confira abaixo a situação dos principais concursos fiscais previstos para 2026:

Concurso Sefaz SP – São Paulo

• Status: comissão formada

• Cargo: Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas

• Vagas: 60

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: acima de R$ 6 mil

• Banca: a definir

Concurso Sefaz SC – Santa Catarina

• Status: comissão formada

• Cargo: Auditor Estadual de Finanças Públicas

• Vagas: 50

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: R$ 15.112,36

• Banca: a definir

Concurso Sefaz TO – Tocantins

• Status: autorizado

• Cargo: Auditor Fiscal

• Vagas: 100 + 100 cadastro reserva

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: R$ 23.874,34

• Remuneração com benefícios: cerca de R$ 33 mil

• Banca: a definir

Concurso Sefaz RS – Rio Grande do Sul

• Status: planejamento iniciado

• Cargos: Auditor Fiscal e Analista Tributário

• Vagas: a definir

• Escolaridade: nível superior

• Salários iniciais: R$ 16.942,33 e R$ 38.230,44

• Banca: a definir

Concurso Sefaz AL – Alagoas

• Status: anunciado

• Cargo: Auditor Fiscal

• Vagas: 25 + 25 cadastro reserva

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: entre R$ 8.638,75 e R$ 9.899,81

• Banca: a definir

Concurso Sefaz DF – Distrito Federal

• Status: banca definida

• Cargo: Auditor Fiscal

• Vagas: 115 + 150 cadastro reserva

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: R$ 23.597,07

• Remuneração com gratificações: cerca de R$ 37 mil

• Banca: Cebraspe

Concurso Sefaz BA – Bahia

• Status: comissão formada

• Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos

• Vagas: 187

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial estimado: entre R$ 24.102,21 e R$ 33.820,39

• Banca: a definir

Concurso Sefaz MG – Minas Gerais

• Status: previsto, depende de autorização

• Cargo: Gestor Fazendário

• Vagas: entre 50 e 250 previstas

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: R$ 10.677,95

• Banca: a definir

Concurso Sefaz MA – Maranhão

• Status: previsto no orçamento de 2026

• Cargo: Auditor Fiscal

• Vagas: 10 previstas

• Escolaridade: nível superior

• Salário inicial: R$ 17.996,03

• Banca: a definir

Concurso Sefin RO – Rondônia

• Status: previsto para 2026

• Cargo: Auditor Fiscal

• Vagas: a definir

• Escolaridade: nível superior

• Salário real informado: até R$ 26.100,21

• Banca: a definir

Concurso Sefaz RR – Roraima

• Status: anunciado para 2026

• Cargo: a definir

• Vagas: a definir

• Escolaridade: a definir

• Salário informado: até R$ 41.845,50 com gratificações

• Banca: a definir

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia