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Política

Concursos na área de segurança pública devem abrir milhares de vagas em todo o Brasil

As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre cerca de R$ 1,7 mil e mais de R$ 26 mil

Fabyo Cruz
fonte

Polícia Civil do Pará (Sidney Oliveira/O Liberal)

A área de segurança pública segue como uma das mais promissoras para quem busca estabilidade e salários atrativos no serviço público em 2026. Levantamentos de editais já publicados, seleções autorizadas, concursos previstos e processos seletivos em estudo apontam para a abertura de mais de 18 mil vagas em diferentes corporações do país, incluindo polícias militares, civis, penais, científicas e órgãos federais.

As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre cerca de R$ 1,7 mil e mais de R$ 26 mil, dependendo do cargo e da carreira escolhida. Entre as seleções mais aguardadas estão as da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das polícias militares estaduais e das polícias civis em estados como Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins e Pará.

Na esfera federal, a PRF possui pedido para novo concurso com 263 vagas para policial rodoviário federal, cargo de nível superior com remuneração inicial de R$ 11,6 mil. Outro pedido prevê 248 vagas para agente administrativo, destinado a candidatos com nível médio, com salário de R$ 5,1 mil.

Entre os concursos das polícias militares, os maiores quantitativos estão em São Paulo, que prevê 4 mil vagas para soldados em dois editais, além de 200 vagas para aluno-oficial. O Rio de Janeiro anunciou 2,1 mil vagas para soldados e oficiais, enquanto Minas Gerais prevê 2,5 mil oportunidades. Há ainda seleções previstas ou em andamento em estados como Roraima, Maranhão, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Tocantins.

As polícias civis também concentram concursos bastante aguardados. O Tocantins deve ofertar 381 vagas imediatas mais cadastro reserva, com salários que podem ultrapassar R$ 25 mil para algumas carreiras. Já o Rio de Janeiro prevê 414 vagas com remuneração de até R$ 26,9 mil. A Bahia confirmou 750 vagas para investigador, escrivão e delegado.

Na Região Norte, os concursos também ganham destaque. No Pará, a Polícia Civil do Pará formou comissão para concurso com 100 vagas para escrivão, cargo de nível superior com salário inicial de R$ 7,7 mil. Já a Polícia Científica do Pará prevê 200 vagas para peritos, assistentes e outras carreiras técnicas, com salários que chegam a R$ 12,9 mil.

Outros estados nortistas também possuem movimentações importantes. O Acre prepara novos concursos para Polícia Militar e Polícia Civil. Em Rondônia, há solicitação para vagas na PM e formação de comissão na Secretaria de Justiça. Tocantins, além da Polícia Civil, também estuda concurso para Polícia Penal.

As carreiras penais e socioeducativas aparecem como alternativa para quem deseja ingressar rapidamente no serviço público. A Paraíba, por exemplo, terá mil vagas para policial penal. São Paulo prevê 2,2 mil vagas para a Polícia Penal. Já no Pará, a Secretaria de Administração Penitenciária solicitou concurso com 160 vagas previstas para policial penal.

Além do volume de vagas, especialistas destacam que os concursos da área de segurança costumam atrair candidatos pela estabilidade, possibilidade de progressão de carreira e benefícios adicionais, como gratificações, auxílio-alimentação e adicionais operacionais.

Outro fator que chama atenção é a diversidade de áreas disponíveis. Além das funções tradicionais de policiamento ostensivo e investigação, há oportunidades para médicos, odontólogos, peritos, papiloscopistas, analistas, terapeutas ocupacionais e profissionais da área socioeducativa.

Confira os concursos na área de segurança

  • PRF

Status: solicitado
Cargo: Policial Rodoviário Federal
Escolaridade: nível superior
Vagas: 263
Salário: R$ 11.670,33

  • PRF Administrativo

Status: solicitado
Cargo: Agente Administrativo
Escolaridade: nível médio
Vagas: 248
Salário: R$ 5.173,28

  • PM SP

Status: banca definida (Vunesp)
Cargo: Soldado
Escolaridade: nível médio
Vagas: 2.000
Salário: R$ 5.055,53

  • PMERJ

Status: anunciado
Cargos: Soldado e Oficial
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: 2.100
Salário: até R$ 10.348,18

  • PMMG

Status: anunciado
Cargos: a definir
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2.500
Salário: até R$ 11.037,14

  • PM PI

Status: banca definida (FCC)
Cargos: Soldado e Capelão
Escolaridade: nível superior
Vagas: 1.001
Salário: até R$ 8.874,19

  • PC BA

Status: banca definida (Instituto AOCP)
Cargos: Investigador, Escrivão e Delegado
Escolaridade: nível superior
Vagas: 750
Salário: até R$ 13.032,44

  • PC TO

Status: comissão formada
Cargos: diversos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 381 + 71 CR
Salário: até R$ 25.259,62

  • PC RJ

Status: comissão formada
Cargos: diversos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 414
Salário: até R$ 26.981,77

  • PC PA

Status: comissão formada
Cargo: Escrivão
Escolaridade: nível superior
Vagas: 100
Salário: R$ 7.731,64

  • Polícia Penal PB

Status: banca definida (Idecan)
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível superior
Vagas: 1.000
Salário: R$ 4.844,14

  • Polícia Penal SP

Status: previsto
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2.200
Salário: R$ 4.695,60

  • SEAP PA

Status: solicitado
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível médio
Vagas: 160 previstas
Salário: R$ 2.810,00

  • Polícia Científica do Pará

Status: comissão formada
Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: 200
Salário: até R$ 12.954,40

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