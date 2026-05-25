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Política

No 2º turno, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43%, aponta pesquisa BTG/Nexus

A pesquisa foi realizada após a divulgação de áudios em que o senador do PL pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, para financiar o filme 'Dark Horse'

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro e Lula (Foto: Carlos Moura/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

Uma nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (25), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial deste ano. Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 43%.

Apesar da vantagem numérica do petista, os dois candidatos estão em situação de empate técnico. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os resultados dentro do limite de variação.

Em comparação com a pesquisa anterior, de abril, Lula oscilou um ponto percentual para cima, e Flávio recuou dois pontos. Isso ampliou a vantagem de Lula de um para quatro pontos. A pesquisa foi realizada após a divulgação de áudios em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para financiar um filme sobre seu pai.

Metodologia da Pesquisa

O levantamento foi conduzido por telefone entre os dias 22 e 24 de maio, entrevistando 2.045 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04193/2026.

Cenários de Segundo Turno

Nos demais cenários de segundo turno testados pela BTG/Nexus, Lula também mantém a liderança. Ele aparece com 49% das intenções de voto contra 38% do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 46% das intenções, enquanto Caiado registra 40%. Em todos esses cenários, a vantagem do petista é clara.

Desempenho por Perfil de Eleitor

A pesquisa detalha o desempenho dos candidatos por perfil demográfico. Lula demonstra maior força entre mulheres (54% a 35%), eleitores com 60 anos ou mais (51% a 41%), católicos (51% a 42%), e aqueles com Ensino Fundamental (56% a 37%).

Seu apoio é significativo também entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo (55% a 32%) e os desocupados (59% a 28%). Regionalmente, o Nordeste continua sendo seu principal reduto, onde atinge 59% das intenções, contra 32% de Flávio Bolsonaro.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro lidera entre homens (52% a 40%), evangélicos (54% a 36%), jovens de 16 a 24 anos (48% a 44%), e eleitores com Ensino Médio (47% a 41%).

Ele também possui vantagem nas faixas de renda mais altas, com 51% a 44% entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos. Regionalmente, Flávio se destaca no Sul (53% a 39%) e no Norte/Centro-Oeste (50% a 43%), enquanto o Sudeste apresenta empate numérico (45% a 45%).

Cenário de Primeiro Turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 41%. Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com 35%. Em seguida, surgem Ronaldo Caiado (5%), Romeu Zema (4%), o presidente do partido Missão Renan Santos (4%), e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (3%).

O psiquiatra Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza) registram 1% cada. Neste cenário, 6% dos entrevistados disseram votar em branco ou nulo, e 2% não souberam ou não responderam.

Em comparação com abril, Lula manteve seu patamar de votos no primeiro turno, enquanto Flávio oscilou um ponto para baixo. A pesquisa também revela um eleitorado relativamente consolidado: 70% dos eleitores já decidiram seu candidato e não devem mudar até a eleição, enquanto 28% afirmam que ainda podem rever o voto.

Migração de Votos no Segundo Turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa analisou a migração de votos. O petista se beneficia dos eleitores de Augusto Cury (48% para Lula contra 23% para Flávio) e de Joaquim Barbosa (46% para Lula contra 33% para Flávio).

Flávio Bolsonaro, por sua vez, concentra um amplo apoio entre os eleitores de Romeu Zema (74% para Flávio contra 7% para Lula). Ele também leva vantagem entre os eleitores de Renan Santos (47% para Flávio contra 22% para Lula).

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, o cenário é mais dividido, com 36% optando por Flávio Bolsonaro e 31% por Lula, indicando uma distribuição mais equilibrada neste segmento.

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