Semana dos Povos Indígenas abre espaço para vozes indígenas na ciência e na cultura em Belém

A Semana dos Povos Indígenas começa nesta terça-feira (14), em Belém, reunindo pesquisadores indígenas de diferentes etnias para discutir ciência, território e memória. A abertura será com uma mesa-redonda no auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi.



Participam do encontro representantes dos povos Tikuna, Karipuna, Munduruku e Arapium, que vão apresentar pesquisas e experiências a partir de seus próprios territórios. A programação segue até o dia 19 de abril, com atividades abertas ao público.



Ao longo da semana, estão previstos webinário, oficinas, trilhas, exibição de filmes e atividades educativas, além de visitas guiadas e ações interativas. A proposta é aproximar o público da produção científica e cultural dos povos indígenas.



Entre as participantes da mesa de abertura está a antropóloga Ana Manoela Karipuna, que desenvolve pesquisas sobre mulheres indígenas e também atua como curadora de uma exposição em cartaz no próprio museu. Ela cresceu frequentando o espaço, onde a mãe trabalha há décadas, e hoje ocupa o lugar de pesquisadora.



A presença de indígenas como protagonistas na produção científica é um dos pontos centrais do evento. Nos últimos anos, o acesso ao ensino superior e a políticas de inclusão ampliou a participação desses pesquisadores em universidades e instituições, permitindo que levem para esses espaços conhecimentos construídos dentro das próprias comunidades.



A mesa de abertura reúne ainda a pesquisadora Tikuna Mariana Mello, o biólogo Munduruku Emiliano Cabá e a pesquisadora Arapium Veraneize Alves, com mediação de uma pesquisadora do museu.



Ainda no primeiro dia, haverá um webinário sobre educação indígena, com participação de educadores, lideranças e pesquisadores que atuam em diferentes áreas, como cultura, língua e medicina tradicional.



A programação inclui também atividades voltadas ao público em geral, como oficinas de bordado e xilogravura, jogos educativos e trilhas no parque. No encerramento, no dia 19, serão exibidas animações voltadas ao público infantil, abordando a relação dos povos indígenas com o território e a cultura.



Além das atividades, o público pode visitar exposições em cartaz no espaço. Uma delas reúne mais de 2 mil peças de diferentes povos indígenas do Brasil, como cestarias, cerâmicas e indumentárias, destacando a diversidade cultural e a relação desses povos com o meio ambiente.



A programação é gratuita e busca estimular o diálogo entre ciência, cultura e saberes tradicionais, colocando os próprios povos indígenas no centro das discussões.

PROGRAMAÇÃO: Semana dos Povos Indígenas



Data: de 14 a 19 de abril de 2026

Tema: "Saberes que se entrelaçam: ciência, território e memória indígena”

14 de abril (terça-feira) – Mesa-redonda e webinário: Pesquisadores Indígenas e Saberes Compartilhados

9h às 12h: Mesa de conversa com pesquisadores indígenas.

Local: Auditório do Parque Zoobotânico (entrada pela Travessa Nove de Janeiro)

Convidados(as): Mariana Tikuna, Manoela Karipuna, Emiliano Kaba e Vera Arapium. Mediação: Ana Vilacy Galúcio

15h - Webinário Educação indígena: lutas, conquistas e desafios

Local: Canal do Museu Goeldi no Youtube (www.youtube.com/@museugoeldi)

Convidados(as): Irleuza Souza Robertino, artesã, educadora e pesquisadora; Waldely Rodrigues Fernandes, professor, poeta e escritor; Jairo Saw Munduruku, cacique da Aldeia Sawre Aboy, linguista, tradutor e pesquisador da medicina tradicional.

Mediação: Lúcia Santana, pesquisadora do MPEG.

15 de abril (quarta-feira) - Trilha Etnobotânica e jogo Ancestralidade, com mediação

Horários: 9h | 10h30

Local: Parque Zoobotânico

Público-alvo: geral

Mediadores(as) da trilha: Rayssa Borges Cardoso e Luann Gustavo Matta Delgado

Mediadores(as) do jogo: Ronaldo dos Santos Farias e Camila Cristina Lobo Palheta

16 de abril (quinta-feira) - Visita Guiada à Exposição Ahetxiê

Horário: 10h às 11h30

Local: Espaço expositivo (Aquário Jacques Huber)

Público-alvo: Geral

Mediação: Ana Manoela Primo dos Santos Soares, Suzana Primo e Maria Ivaneide Assunção

17 de abril (sexta-feira) - Oficina coletiva de bordado e texturas “Saberes da Floresta”

Local: Hall do CEEG

Manhã: 9h às 12h

Público-alvo: a partir de 16 anos

Inscrição via formulário online: https://forms.gle/Z65PaGUgDGadCHGXA

Mediação: Tammy Yamada Lamarão @tylstudio

Convidadas: Grupo de bordados Entrelinhas

Tarde: 14h às 16h - Oficina de Argilogravura: Arte Rupestre e inclusão

Público-alvo: pessoas com deficiência inscritas através da Associação de Pessoas com deficiência (APPD)

Local de inscrição: APPD, endereço: Passagem Alberto Engelhard (Vila Teta), nº 213, São Brás. Telefone: 3249-4849.

Data da inscrição: até 14 de abril de 2026 (terça-feira)

Facilitadores: Erasmo Borges de Souza Filho, Erêndira Oliveira, Silvinho Costa da Silva, Raimundo Teodorio e Jefferson Paiva.

Consultoria: Edithe Pereira, Helena Lima e Caroline Barros.

Parceria: Associação de Pessoas com Deficiência (APPD).

18 de abril (sábado) – Trilha Etnobotânica e jogo “Ancestralidade em jogo”, com mediação ao final

Horários: 9h | 10h30

Local: Parque Zoobotânico

Público-alvo: Geral

Mediadores(as) da trilha: Rayssa Borges Cardoso e Luann Gustavo Matta Delgado

Mediadores(as) do jogo: Ronaldo dos Santos Farias e Camila Cristina Lobo Palheta

19 de abril (domingo) – Dia dos Povos Indígenas

Sessão Audiovisual - Exibição de produção audiovisual sobre povos indígenas e suas relações com território, cultura e ciência.

Exibição: "Mitos Indígenas em Travessia" (Zureta Filmes)

Horário: 10h às 12h

Local: Auditório do Parque Zoobotânico

Público-alvo: Geral