Semana dos Povos Indígenas abre espaço para vozes indígenas na ciência e na cultura em Belém
Participam do encontro representantes dos povos Tikuna, Karipuna, Munduruku e Arapium, que vão apresentar pesquisas e experiências a partir de seus próprios territórios
A Semana dos Povos Indígenas começa nesta terça-feira (14), em Belém, reunindo pesquisadores indígenas de diferentes etnias para discutir ciência, território e memória. A abertura será com uma mesa-redonda no auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Participam do encontro representantes dos povos Tikuna, Karipuna, Munduruku e Arapium, que vão apresentar pesquisas e experiências a partir de seus próprios territórios. A programação segue até o dia 19 de abril, com atividades abertas ao público.
Ao longo da semana, estão previstos webinário, oficinas, trilhas, exibição de filmes e atividades educativas, além de visitas guiadas e ações interativas. A proposta é aproximar o público da produção científica e cultural dos povos indígenas.
Entre as participantes da mesa de abertura está a antropóloga Ana Manoela Karipuna, que desenvolve pesquisas sobre mulheres indígenas e também atua como curadora de uma exposição em cartaz no próprio museu. Ela cresceu frequentando o espaço, onde a mãe trabalha há décadas, e hoje ocupa o lugar de pesquisadora.
A presença de indígenas como protagonistas na produção científica é um dos pontos centrais do evento. Nos últimos anos, o acesso ao ensino superior e a políticas de inclusão ampliou a participação desses pesquisadores em universidades e instituições, permitindo que levem para esses espaços conhecimentos construídos dentro das próprias comunidades.
A mesa de abertura reúne ainda a pesquisadora Tikuna Mariana Mello, o biólogo Munduruku Emiliano Cabá e a pesquisadora Arapium Veraneize Alves, com mediação de uma pesquisadora do museu.
Ainda no primeiro dia, haverá um webinário sobre educação indígena, com participação de educadores, lideranças e pesquisadores que atuam em diferentes áreas, como cultura, língua e medicina tradicional.
A programação inclui também atividades voltadas ao público em geral, como oficinas de bordado e xilogravura, jogos educativos e trilhas no parque. No encerramento, no dia 19, serão exibidas animações voltadas ao público infantil, abordando a relação dos povos indígenas com o território e a cultura.
Além das atividades, o público pode visitar exposições em cartaz no espaço. Uma delas reúne mais de 2 mil peças de diferentes povos indígenas do Brasil, como cestarias, cerâmicas e indumentárias, destacando a diversidade cultural e a relação desses povos com o meio ambiente.
A programação é gratuita e busca estimular o diálogo entre ciência, cultura e saberes tradicionais, colocando os próprios povos indígenas no centro das discussões.
PROGRAMAÇÃO: Semana dos Povos Indígenas
Data: de 14 a 19 de abril de 2026
Tema: "Saberes que se entrelaçam: ciência, território e memória indígena”
14 de abril (terça-feira) – Mesa-redonda e webinário: Pesquisadores Indígenas e Saberes Compartilhados
9h às 12h: Mesa de conversa com pesquisadores indígenas.
Local: Auditório do Parque Zoobotânico (entrada pela Travessa Nove de Janeiro)
Convidados(as): Mariana Tikuna, Manoela Karipuna, Emiliano Kaba e Vera Arapium. Mediação: Ana Vilacy Galúcio
15h - Webinário Educação indígena: lutas, conquistas e desafios
Local: Canal do Museu Goeldi no Youtube (www.youtube.com/@museugoeldi)
Convidados(as): Irleuza Souza Robertino, artesã, educadora e pesquisadora; Waldely Rodrigues Fernandes, professor, poeta e escritor; Jairo Saw Munduruku, cacique da Aldeia Sawre Aboy, linguista, tradutor e pesquisador da medicina tradicional.
Mediação: Lúcia Santana, pesquisadora do MPEG.
15 de abril (quarta-feira) - Trilha Etnobotânica e jogo Ancestralidade, com mediação
Horários: 9h | 10h30
Local: Parque Zoobotânico
Público-alvo: geral
Mediadores(as) da trilha: Rayssa Borges Cardoso e Luann Gustavo Matta Delgado
Mediadores(as) do jogo: Ronaldo dos Santos Farias e Camila Cristina Lobo Palheta
16 de abril (quinta-feira) - Visita Guiada à Exposição Ahetxiê
Horário: 10h às 11h30
Local: Espaço expositivo (Aquário Jacques Huber)
Público-alvo: Geral
Mediação: Ana Manoela Primo dos Santos Soares, Suzana Primo e Maria Ivaneide Assunção
17 de abril (sexta-feira) - Oficina coletiva de bordado e texturas “Saberes da Floresta”
Local: Hall do CEEG
Manhã: 9h às 12h
Público-alvo: a partir de 16 anos
Inscrição via formulário online: https://forms.gle/Z65PaGUgDGadCHGXA
Mediação: Tammy Yamada Lamarão @tylstudio
Convidadas: Grupo de bordados Entrelinhas
Tarde: 14h às 16h - Oficina de Argilogravura: Arte Rupestre e inclusão
Público-alvo: pessoas com deficiência inscritas através da Associação de Pessoas com deficiência (APPD)
Local de inscrição: APPD, endereço: Passagem Alberto Engelhard (Vila Teta), nº 213, São Brás. Telefone: 3249-4849.
Data da inscrição: até 14 de abril de 2026 (terça-feira)
Facilitadores: Erasmo Borges de Souza Filho, Erêndira Oliveira, Silvinho Costa da Silva, Raimundo Teodorio e Jefferson Paiva.
Consultoria: Edithe Pereira, Helena Lima e Caroline Barros.
Parceria: Associação de Pessoas com Deficiência (APPD).
18 de abril (sábado) – Trilha Etnobotânica e jogo “Ancestralidade em jogo”, com mediação ao final
Horários: 9h | 10h30
Local: Parque Zoobotânico
Público-alvo: Geral
Mediadores(as) da trilha: Rayssa Borges Cardoso e Luann Gustavo Matta Delgado
Mediadores(as) do jogo: Ronaldo dos Santos Farias e Camila Cristina Lobo Palheta
19 de abril (domingo) – Dia dos Povos Indígenas
Sessão Audiovisual - Exibição de produção audiovisual sobre povos indígenas e suas relações com território, cultura e ciência.
Exibição: "Mitos Indígenas em Travessia" (Zureta Filmes)
Horário: 10h às 12h
Local: Auditório do Parque Zoobotânico
Público-alvo: Geral
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