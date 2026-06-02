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Economia

Bolsa Família 2026: confira as datas de pagamento durante o mês de junho

Os valores serão disponibilizados aos beneficiários a partir do dia 17 deste mês

Victoria Rodrigues
fonte

Os beneficiários podem sacar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e Internet Banking. (Foto: Luis Lima Jr./ Fotoarena/ Estadão Conteúdo)

A Caixa Econômica Federal anunciou que os pagamentos do mês de junho referentes ao programa Bolsa Família iniciarão no dia 17 e seguirão a ordem padrão anual de serem disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Assim como nos meses passados, os primeiros a receber o benefício do governo serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Se você ainda não souber o número final de seu NIS, a família deve verificar esta informação diretamente no cartão do programa do Bolsa Família. O valor de R$ 600 será disponibilizado nas contas dos beneficiários por meio dos aplicativos Caixa Tem e Internet Banking, sendo que, com o cartão do programa, as pessoas poderão realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

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Quem pode receber o benefício?

Para ter o direito de receber o Bolsa Família, é necessário que as pessoas que vivem na mesma casa preencham os seguintes requisitos:

  • Ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa;
  • Manter crianças e adolescentes na escola;
  • Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);
  • Manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Confira o calendário do Bolsa Família em 2026:

  • Final do NIS: 1 - pagamento em 17/6
  • Final do NIS: 2 - pagamento em 18/6
  • Final do NIS: 3 - pagamento em 19/6
  • Final do NIS: 4 - pagamento em 22/6
  • Final do NIS: 5 - pagamento em 23/6
  • Final do NIS: 6 - pagamento em 24/6
  • Final do NIS: 7 - pagamento em 25/6
  • Final do NIS: 8 - pagamento em 26/6
  • Final do NIS: 9 - pagamento em 29/6
  • Final do NIS: 0 - pagamento em 30/6

Veja a previsão para os próximos meses de 2026:

  • Julho: de 20/7 a 31/7
  • Agosto: de 18/8 a 31/8
  • Setembro: de 17/9 a 30/9
  • Outubro: de 19/10 a 30/10
  • Novembro: de 16/11 a 30/11
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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