Bolsa Família 2026: confira as datas de pagamento durante o mês de junho

A Caixa Econômica Federal anunciou que os pagamentos do mês de junho referentes ao programa Bolsa Família iniciarão no dia 17 e seguirão a ordem padrão anual de serem disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Assim como nos meses passados, os primeiros a receber o benefício do governo serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Se você ainda não souber o número final de seu NIS, a família deve verificar esta informação diretamente no cartão do programa do Bolsa Família. O valor de R$ 600 será disponibilizado nas contas dos beneficiários por meio dos aplicativos Caixa Tem e Internet Banking, sendo que, com o cartão do programa, as pessoas poderão realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

VEJA MAIS

Quem pode receber o benefício?

Para ter o direito de receber o Bolsa Família, é necessário que as pessoas que vivem na mesma casa preencham os seguintes requisitos:

Ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa;

Manter crianças e adolescentes na escola;

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

Manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Confira o calendário do Bolsa Família em 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 17/6

Final do NIS: 2 - pagamento em 18/6

Final do NIS: 3 - pagamento em 19/6

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/6

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/6

Final do NIS: 6 - pagamento em 24/6

Final do NIS: 7 - pagamento em 25/6

Final do NIS: 8 - pagamento em 26/6

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/6

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/6

Veja a previsão para os próximos meses de 2026:

Julho: de 20/7 a 31/7

Agosto: de 18/8 a 31/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 19/10 a 30/10

Novembro: de 16/11 a 30/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)