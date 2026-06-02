Bolsa Família 2026: confira as datas de pagamento durante o mês de junho
Os valores serão disponibilizados aos beneficiários a partir do dia 17 deste mês
A Caixa Econômica Federal anunciou que os pagamentos do mês de junho referentes ao programa Bolsa Família iniciarão no dia 17 e seguirão a ordem padrão anual de serem disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Assim como nos meses passados, os primeiros a receber o benefício do governo serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.
Se você ainda não souber o número final de seu NIS, a família deve verificar esta informação diretamente no cartão do programa do Bolsa Família. O valor de R$ 600 será disponibilizado nas contas dos beneficiários por meio dos aplicativos Caixa Tem e Internet Banking, sendo que, com o cartão do programa, as pessoas poderão realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.
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Quem pode receber o benefício?
Para ter o direito de receber o Bolsa Família, é necessário que as pessoas que vivem na mesma casa preencham os seguintes requisitos:
- Ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa;
- Manter crianças e adolescentes na escola;
- Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);
- Manter as carteiras de vacinação atualizadas.
Confira o calendário do Bolsa Família em 2026:
- Final do NIS: 1 - pagamento em 17/6
- Final do NIS: 2 - pagamento em 18/6
- Final do NIS: 3 - pagamento em 19/6
- Final do NIS: 4 - pagamento em 22/6
- Final do NIS: 5 - pagamento em 23/6
- Final do NIS: 6 - pagamento em 24/6
- Final do NIS: 7 - pagamento em 25/6
- Final do NIS: 8 - pagamento em 26/6
- Final do NIS: 9 - pagamento em 29/6
- Final do NIS: 0 - pagamento em 30/6
Veja a previsão para os próximos meses de 2026:
- Julho: de 20/7 a 31/7
- Agosto: de 18/8 a 31/8
- Setembro: de 17/9 a 30/9
- Outubro: de 19/10 a 30/10
- Novembro: de 16/11 a 30/11
- Dezembro: de 10/12 a 23/12
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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