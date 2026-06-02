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Economia

Aneel aprova dia do perdão para evitar risco de até R$ 3,5 bi no setor de transmissão

São R$ 3,5 bilhões que poderão ser acumulados em encargos rescisórios não pagos por empreendedores que haviam firmado Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (Cust)

Estadão Conteúdo
fonte

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (Divulgação / Aneel)

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 2, uma resolução para evitar o crescimento da inadimplência acumulada por centrais geradoras de energia elétrica, em mecanismo conhecido como "dia do perdão". São R$ 3,5 bilhões que poderão ser acumulados em encargos rescisórios não pagos por empreendedores que haviam firmado Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (Cust).

Em 2023 a Agência já havia instituído mecanismos excepcionais de "anistia" ao permitir a revogação de outorgas e a rescisão dos contratos sem aplicação de encargos rescisórios. Esse movimento será repetido porque o problema não foi resolvido na totalidade. Até o dia 16 de junho, os agentes deverão notificar o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre a intenção de rescindir os contratos e, até 20 de agosto, o Operador deverá informar quais empreendimentos estão aptos. A palavra final é da Aneel.

A situação está relacionada à chamada "corrida do ouro". Com o iminente fim dos descontos para conexão das fontes de geração renovável, estabelecido em lei de 2021, uma enorme quantidade de pedidos de acessos aos sistemas de transmissão foi efetuada. A regra estabelecia que o primeiro que fazia o pedido de acesso tinha prioridade na fila, o que acabou gerando um excesso de empreendimentos que não possuíam viabilidade técnica e econômica.

Os resultados foram contratos encerrados, falta de pagamentos mensais de Encargos do Uso do Sistema de Transmissão (EUSTs) e, além disso, passou a existir em aberto um montante relativo aos encargos rescisórios previstos contratualmente. É precisamente neste último ponto que está sendo estimado os R$ 3,5 bilhões, a partir de 9,5 Gigawatt (GW) de projetos com baixa probabilidade de implantação no curto prazo.

Com o atraso em relação aos cronogramas outorgados e incerteza quanto à efetiva implantação, os técnicos já observam que antemão esse valor bilionário que, em última análise, poderá afetar as empresas de transmissão de energia. Nesta terça, inclusive, a diretoria da Agência Nacional aprovou uma suspensão temporária dos efeitos financeiros de R$ 875,3 milhões que poderiam ter impacto no próximo ciclo tarifário (2026-2027) das empresas de transmissão.

"A manutenção desses contratos produz efeitos adversos relevantes, destacando-se o aumento do risco de inadimplência no pagamento dos encargos e a ocupação especulativa da margem de escoamento do sistema, que compromete o acesso por parte de empreendimentos efetivamente viáveis", afirmou a Aneel.

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