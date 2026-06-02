Pará supera expectativa da Receita Federal e registra mais de 983 mil declarações do IR 2026

O Pará encerrou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 com um resultado acima da expectativa da Receita Federal. Segundo o balanço divulgado pelo órgão, foram entregues 983 mil declarações no estado, número que representa 103% da meta prevista, que era de 957 mil documentos enviados.

Apesar do desempenho acima do esperado, parte dos contribuintes paraenses precisará acertar contas com o Fisco. Ao todo, 46.875 declarações caíram na chamada “malha fina”, o equivalente a 4,6% do total entregue no estado.

A malha fiscal é um processo de verificação da Receita Federal que identifica possíveis inconsistências nas informações prestadas pelos contribuintes. Entre os principais motivos para retenção estão divergência de rendimentos, deduções médicas sem comprovação, omissão de receitas e erros no preenchimento da declaração.

De acordo com especialistas, quem caiu na malha fina deve acompanhar a situação pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, para verificar qual pendência foi apontada. Caso o contribuinte identifique erro nas informações enviadas, é possível corrigir os dados por meio de uma declaração retificadora.

“[FALA DO CONTADOR SOBRE OS PRINCIPAIS ERROS E COMO REGULARIZAR A SITUAÇÃO]”, explica o especialista.

A recomendação é que os contribuintes não ignorem a retenção da declaração, já que a pendência pode gerar atraso na restituição e até cobrança de multas e juros, em casos de imposto devido.

Restituição

A Receita Federal também segue com o calendário de restituições do Imposto de Renda 2026, dividido em lotes ao longo do ano. O pagamento é feito conforme critérios de prioridade definidos pelo órgão, como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix.

Confira o calendário de restituição do IR 2026:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

O contribuinte pode consultar a situação da restituição diretamente no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão.