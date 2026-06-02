Pará tem 94 mil famílias com perfil, mas sem acesso ao Bolsa Família

O Governo Federal deixou de atender 1,99 milhão de famílias aptas ao Programa Bolsa Família (PBF), no Brasil, em fevereiro de 2026, aponta a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Esse número totaliza mais de 3,19 milhões de pessoas dentro dos critérios do programa, mas sem receber o benefício por falta de espaço no orçamento.

No Pará, a demanda reprimida é de 94.009 famílias, que somam 163.626 pessoas. Conforme a CNM, seriam necessários o adicional de R$ 16,48 bilhões em 2026, para a universalização do atendimento deste público.

A primeira pergunta que se faz, quando se vê os números, é por que a demanda reprimida existe? Entre as causas principais estão a redução orçamentária. Exemplo. De acordo com a CNM, o orçamento previsto para o PBF em 2026, de R$ 157,5 bilhões, permite manter o atendimento atual, mas não é suficiente para incluir as famílias que já cumprem os critérios de renda e permanecem fora da folha de pagamento.

Também houve redução de repasses federais para gestão do programa (triagem, cadastros, averiguações). Os municípios justificam que sem o devido orçamento, eles têm dificuldades de realizar a busca ativa e a atualização cadastral necessária para incluir novas famílias.

Em fevereiro passado, o programa atendia cerca de 18,8 milhões de famílias, com benefício médio de R$ 690,01. Para incorporar todos os lares elegíveis naquele momento, o orçamento deveria chegar a cerca de R$ 174 bilhões.

Conforme a CNM, o estudo foi feito com base em microdados oficiais do Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único (Cecad), ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

NOTA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MDS)

Acionado, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou ao Grupo Liberal, que cerca de 1,2 milhão de famílias recebem atualmente o Bolsa Família no Pará. E há um total de 69,1 mil famílias pré-habilitadas ao programa, cujos dados passam por análise, conforme as regras do programa.

"No Pará, cerca de 1,2 milhão de famílias recebem atualmente o Bolsa Família. Além disso, em abril, o estado registrou 69,1 mil famílias pré-habilitadas ao programa. Isso significa que essas famílias possuem perfil para ingresso no Bolsa Família, com informações registradas no Cadastro Único, e passam pela análise dos critérios de elegibilidade previstos na regulamentação do programa”, informa a nota do MDS.

O ministério também informou que mais de 19,08 milhões de famílias em todo o país começaram a receber, no dia 18 deste mês, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio, que alcança no Brasil 49,57 milhões de pessoas, com benefício médio de R$ 678,01 por família. Neste mês, o investimento do Governo do Brasil é de R$ 12,9 bilhões.

Sobre a demanda reprimida, o MDS justificou o seguinte: “Cabe destacar que a entrada no Bolsa Família não é automática. A inclusão das famílias ocorre mensalmente, durante o processo de geração da folha de pagamentos, considerando fatores como a atualização e consistência cadastral, critérios de priorização definidos pelo programa e a disponibilidade orçamentária, definido em lei”.

“Os fluxos de entrada e saída do Programa fazem parte do funcionamento regular do Bolsa Família e ocorrem de forma contínua, conforme previsto na regulamentação. Todo o processo é realizado de maneira técnica e impessoal, com o objetivo de assegurar que os benefícios sejam destinados prioritariamente às famílias em situação de maior vulnerabilidade social. O processo reforça o compromisso do Governo do Brasil com a justiça social, a correta aplicação dos recursos públicos e a proteção das famílias que mais precisam”, conclui a nota enviada.