Prêmio IEL 2026 tem inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 15 de junho

A etapa regional do Prêmio IEL de Talentos 2026, do Instituto Euvaldo Lodi do Pará (IEL Pará), recebe inscrições gratuitas até a próxima segunda-feira (15). A iniciativa premia planos, programas e projetos inovadores de empresas, estudantes, instituições de ensino, pesquisadores e especialistas no âmbito dos programas de estágio e inovação. A cerimônia de premiação será no dia 20 de agosto, em Belém.

De acordo com o IEL, os primeiros colocados de cada modalidade vão garantir automaticamente vaga na etapa nacional do prêmio. As inscrições podem ser feitas pelo portal do IEL Pará (www.iel-pa.org.br) ou no link sites.google.com/view/premioiel2026, onde também está disponível o regulamento completo do Prêmio.

“Ao valorizar práticas diferenciadas e inovadoras, o prêmio destaca as melhores iniciativas, e contribui para que as empresas se beneficiem das competências desenvolvidas por esses jovens, resultando em soluções criativas e de alto desempenho para o mercado”, destaca o coordenador de Estágio e Emprego do IEL Pará, Luiz Figueiredo.

Figueiredo acrescenta que “a premiação estimula o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, a qualificação de talentos e o desenvolvimento das empresas, contribuindo para a consolidação de uma indústria mais forte e competitiva”.

A premiação tem duas categorias: IEL Estágio e Inova Talentos. A categoria IEL Estágio contempla três modalidades: Educação Inovadora, que reconhece instituições de ensino técnico ou superior que adotam práticas inovadoras na formação de profissionais; Estágio Inovador, que premia empresas que desenvolvem programas de estágio com práticas diferenciadas e foco na inovação; e Estagiário Inovador, que reconhece estagiários, supervisores e empresas que implementam atividades inovadoras durante o estágio.

A categoria Inova Talentos tem as modalidades Artigo Inovador, para artigos científicos desenvolvidos por bolsistas que apresentem resultados relevantes de inovação; e o Projeto Inovador, para projetos inovadores implementados por empresas, bolsistas e tutores participantes do programa Inova Talentos.

Além das categorias principais, o prêmio também vai reconhecer o ‘Destaque Sistema S’, voltado para instituições, programas e projetos vinculados ao Sistema S, contemplando as modalidades Educação Inovadora, Estágio Inovador e Projeto Inovador.

Quem pode participar

Podem participar empresas legalmente constituídas com programas de estágio ativos, intermediados pelo IEL; instituições de ensino parceiras; estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos ou de educação superior; além de supervisores e representantes das empresas responsáveis pelo acompanhamento das atividades dos estagiários.

As iniciativas devem mostrar resultados que contribuam para o desenvolvimento profissional dos participantes e para o desempenho organizacional. “A expectativa é reunir projetos e experiências que evidenciem o papel da inovação na formação de talentos e no fortalecimento das organizações, contribuindo para a construção de uma indústria cada vez mais moderna, competitiva e preparada para os desafios do futuro”, diz Luiz Figueiredo.