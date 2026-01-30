Aprovado na UFPA e na Uepa, estudante de 18 anos escolhe engenharia elétrica na federal

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta sexta-feira (30) o listão dos aprovados no vestibular. Entre os novos calouros está Victor Sued, de 18 anos, aprovado no curso de engenharia elétrica. A conquista representa a segunda aprovação do estudante em um vestibular.

Victor conta que a escolha pela engenharia elétrica reflete uma afinidade antiga com a área. “É um curso que tem tudo a ver comigo. Eu vivo fazendo engenhoca. Dá para eu conseguir me destacar na área”, afirmou. Segundo ele, o foco nos estudos ao longo do último ano foi fundamental para alcançar o resultado esperado. “Esse ano eu foquei no vestibular e deu tudo certo”, disse.

Além da vaga na UFPA, o jovem também foi aprovado na Universidade do Estado do Pará (Uepa) e no Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Apesar das múltiplas aprovações, Victor afirmou que pretende cursar engenharia elétrica na UFPA, destacando o reconhecimento e a relevância acadêmica da instituição como fatores determinantes para a escolha.