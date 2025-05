Currículo Lattes: o que é e como ele pode te ajudar a conseguir emprego

O Currículo Lattes é uma das ferramentas mais utilizadas pelos estudantes brasileiros que desejam sucesso na vida acadêmica. A plataforma é essencial para aqueles que pretendem conquistar uma oportunidade de trabalho na academia ou mesmo adquirir bolsas de estudo para as áreas do ensino e da pesquisa.

O que é o Currículo Lattes?

O Lattes é um formato de currículo que surgiu no ano de 1999, diferente do currículo Vitae, destinado a atender os estudantes e pesquisadores brasileiros. Com o passar dos anos, mais especificamente em 2002, a modalidade ganhou novas versões em outros países, como: Colômbia, Equador, Chile, Peru e Argentina, Portugal e Moçambique.

Todos os registros de dados e realizações acadêmicas são realizados na Plataforma Lattes, um espaço online criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com o intuito de facilitar o acesso aos currículos.

Como conseguir um emprego na área acadêmica?

O Currículo Lattes é uma das melhores ferramentas que podem ser utilizadas para colecionar experiências científicas e, consequentemente, ter maior chance de conseguir um emprego ou uma bolsa de pesquisa dos sonhos. Além disso, o Lattes também virou pré-requisito para os estudantes que querem ingressar em um curso de mestrado ou doutorado.

Entre a série de vantagens apresentadas pelo mecanismo aos usuários, estão: a possibilidade de atualização, os campos disponíveis para o registro histórico completo e detalhado e a tradução para a língua inglesa. Essas ferramentas, somadas com a visibilidade das conquistas no campo da pesquisa, podem fazer com que a plataforma contribua para que vários profissionais consigam empregos na área acadêmica.

