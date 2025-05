Pesquisa revela que quase metade dos brasileiros gostaria de fazer sexo a três

Um levantamento realizado pelo aplicativo de encontros MePega apontou que 45% dos brasileiros gostariam de realizar uma fantasia sexual bastante comentada: o ménage à trois, ou sexo a três. A pesquisa, que ouviu 5.768 usuários de todo o Brasil, com idades entre 35 e 55 anos, também revelou que outras fantasias populares incluem sexo na praia (19%) e o uso de vibradores (15%).

O termo "ménage à trois" vem da expressão francesa que significa, literalmente, "moradia a três", e era usada para se referir a um arranjo familiar entre três pessoas. Com o tempo, passou a ser amplamente utilizado para designar práticas sexuais envolvendo três parceiros, que podem ser do mesmo gênero, de gêneros diferentes ou qualquer outra configuração consensual entre adultos.

O interesse dos brasileiros pelo ménage já havia sido registrado em outros estudos. Em 2022, uma pesquisa conduzida pela empresa de brinquedos eróticos Pentynova também colocou a prática no topo da lista dos principais desejos sexuais, à frente até mesmo do sexo em locais públicos.

Outros fetiches

Segundo os dados do MePega, 73% dos participantes afirmaram já ter fantasiado com experiências sexuais diversas, mas confessaram que muitas delas nunca passaram da imaginação. Um dos principais motivos para isso é o receio da reação do parceiro: 68% disseram que não se sentem à vontade para compartilhar seus desejos, e 56% revelaram ter medo de serem julgados ou rejeitados.

Além do sexo a três, o levantamento apontou outras fantasias em alta em 2025: swing (12%) e o uso de fantasias, como a de policial (9%). O estudo também revelou que 66% dos entrevistados gostariam de realizar suas fantasias com parceiros desconhecidos, enquanto 29% preferem realizar com alguém conhecido, e 5% não souberam opinar.