VÍDEO: Thais Carla expõe fetiche de homens por mulheres gordas: 'Queria me pegar, mas escondido'

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla voltou a chamar atenção nas redes sociais ao falar sobre fetiche de homens por mulheres gordas. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, ela criticou a forma como alguns homens escondem esse tipo de desejo por vergonha ou medo de julgamento.

“O pessoal tem bastante fetiche pelo corpo gordo”, afirmou. Durante a conversa, Thais compartilhou um episódio de sua adolescência, quando ainda estava na escola. Ela contou que um dos meninos da turma demonstrou interesse por ela, mas em segredo. “Todas as meninas davam muito em cima dele, e eu: 'deixa esse menino pra lá'. Sempre fui assim, 'se rolar, rolou'”, relembrou.

VEJA MAIS

Segundo a influenciadora, a postura desapegada acabou atraindo o garoto, que passou a procurá-la com mensagens e provocações discretas. O flerte acabou em um beijo inesperado nos corredores da escola, em público. No entanto, o rapaz ficou desconfortável com a exposição e, pouco depois, propôs que os encontros seguintes fossem secretos.

“Ele queria me pegar, mas escondido, porque ele tinha fetiche na gorda”, contou Thais, sem rodeios. A resposta dela foi direta e empoderada: “Sai fora, meu amor. Eu sou muito bonita pra isso”, disse, arrancando risos da apresentadora.

Thais também falou sobre o sucesso que acredita que faria em plataformas de conteúdo adulto. “Já passou muito pela minha cabeça [abrir um perfil no OnlyFans]. Eu ia bombar, ia ganhar um dinheiro bom”, disse aos risos.

A influenciadora revelou ainda que já recebeu propostas ousadas de admiradores. “Já me mandaram e-mail [com proposta de] sexo por dinheiro ou querendo me pagar para eu fazer um vídeo sensual comendo. As pessoas são podres”, contou.