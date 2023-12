Thais Carla nega ter tido vídeo íntimo viralizado na internet

A influenciadora Thais Carla gravou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 19, negando que teve um vídeo íntimo viralizado na internet. A dançarina ainda provocou alguns seguidores ao divulgar um perfil dela em uma plataforma para produção de conteúdo +18.

Através dos stories no Instagram, a dançarina disse que viu o nome dela como o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, e se assustou com a motivação para isso. "Meu nome não sai da boca de ninguém. Eu acordei sendo o assunto mais comentado do Twitter, eu nem uso Twitter e eu estou lá. Supostamente vazou um vídeo meu fazendo ó [gestos], mas que vídeo é esse?", contou a influenciadora.

"Não sou eu no vídeo, dá para ver nitidamente. Não aparece meu rosto, nem minhas tatuagens, nada. É só uma pessoa gorda transando. E qual a problemática disso tudo? A gordofobia que está instalada na cabeça das pessoas", afirmou.