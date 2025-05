Pesquisa revela que 48% das mulheres preferem micro romance e relacionamento com pessoas ricas

Se apaixonar, casar e viver a vida inteira com a mesma pessoa é o sonho de muitas mulheres brasileiras, mas outras preferem optar por outras formas de relacionamento. Foi nesse cenário que uma pesquisa promovida pelo Instituto QualiBest, em parceria com uma plataforma de relacionamento, fez uma lista dos tipos de relacionamentos mais buscados por mulheres de 18 a 29 anos no Brasil.

Neste estudo, foi constatado que 24% das mulheres da Geração Z buscam a hipergamia por meio dos aplicativos online ou mesmo um relacionamento Sugar, em que o parceiro possua um nível social econômico superior ao delas. Além disso, também foi apresentado que a mesma porcentagem de 24% procura viver um micro romance, o que significa que as mulheres preferem usufruir de um namoro intenso num curto período.

O que é hipergamia?

A hipergamia é uma forma de relacionamento pouco estudada que tem se tornado cada vez mais popular, principalmente na China e no Reino Unido. Sua prática refere-se às pessoas que sentem atração por outras com níveis econômicos superiores, uma realidade que reflete de décadas anteriores quando as mulheres optavam por casar-se com homens ricos e poderosos para garantir um futuro melhor para elas e os filhos.

Confira outras formas de relacionamento:

Agamia

Segundo a pesquisa, 20% das pessoas que estão cadastradas no site de relacionamento desejam viver a agamia, uma relação em que não há propósito de firmar um relacionamento duradouro com outro indivíduo, por isso não possui parceiro fixo.

Poliamor

Ainda conforme os resultados do estudo, foi identificado que 7% das pessoas buscam um relacionamento poliamor nas plataformas online, que possibilita as pessoas terem mais de um parceiro ao mesmo tempo, de modo consentido.

Tendência “Slow Dating”

A pesquisa constatou que 20% das mulheres entrevistadas passam 5 horas por dia vivendo a tendência “Slow Dating”, que significa conhecer profundamente outra pessoa antes, bem como a sua personalidade, seus gostos e seus interesses, a fim de decidir se quer realmente marcar um encontro presencial ou não.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)