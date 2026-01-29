Listão da Ufra: com mais de mil vagas, confira os aprovados pelo Sisu 2026

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta quinta-feira (29), o listão dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após a publicação dos resultados pelo Ministério da Educação (MEC). No total, foram ofertadas 1.145 em 43 cursos de graduação da instituição. O resultado está disponível na página do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e também on-line no site da Ufra.

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a mudança na forma de aproveitamento das notas. Pela primeira vez, os candidatos puderam escolher entre uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025). Segundo o MEC, o próprio sistema fará a seleção automática da maior média ponderada obtida pelo candidato entre as edições válidas, sem a necessidade de indicação manual da melhor nota.

"Essa medida foi pensada para ampliar as oportunidades de participação dos candidatos, especialmente daqueles que podem ter obtido um desempenho melhor em uma edição anterior do ENEM. Isso aumenta as chances de ingresso no ensino superior e torna o processo mais inclusivo e flexível, beneficiando quem enfrentou dificuldades em um ano específico ou não conseguiu participar das edições mais recentes", explica o pró-reitor de ensino da Ufra, professor César Tenório.

Para candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de vaga, no dia 29 de janeiro o Sisu disponibiliza o acesso à manifestação de interesse na Lista de Espera, formulário que vai ficar disponível até dia 2 de fevereiro no próprio site do sistema. A lista de espera do Sisu é utilizada pelas instituições para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Cronograma do Sisu 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Confira os cursos ofertados por campus

Confira as vagas da Ufra no Sisu 2026

Campus Belém:

Agronomia (Bacharelado): 75 vagas.

Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado): 25 vagas.

Ciências Biológicas (Bacharelado): 25 vagas.

Computação (Licenciatura): 25 vagas.

Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Cartográfica e de Agrimensor (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia de Pesca (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Florestal (Bacharelado): 45 vagas.

Gestão do Agronegócio (Bacharelado): 25 vagas.

Letras – Libras (Licenciatura): 15 vagas.

Letras - Português (Licenciatura): 25 vagas.

Medicina Veterinária (Bacharelado): 40 vagas.

Pedagogia (Licenciatura): 20 vagas.

Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.

Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Capanema:

Administração (Bacharelado): 25 vagas.

Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.

Biologia (Bacharelado): 25 vagas.

Biologia (Licenciatura): 25 vagas.

Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Ambiental e Sanitária: 25 vagas

Campus Capitão Poço:

Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.

Biologia (Bacharelado): 25 vagas.

Computação (Licenciatura): 25 vagas.

Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.

Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas

Campus Paragominas:

Administração (Bacharelado): 25 vagas.

Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.

Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.

Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.

Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Parauapebas:

Administração (Bacharelado): 25 vagas.

Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.

Enfermagem (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia de Produção (Bacharelado): 25 vagas.

Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Tomé-Açu:

Administração (Bacharelado): 25 vagas.

Biologia (Licenciatura): 25 vagas.

Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.

Engenharia Agrícola (Bacharelado): 25 vagas.

Letras – Língua Portuguesa (Licenciatura): 25 vagas