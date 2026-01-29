Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Listão da Ufra: com mais de mil vagas, confira os aprovados pelo Sisu 2026

O resultado está disponível na página do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e também on-line no site da Ufra

O Liberal
fonte

Ufra campus Belém (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta quinta-feira (29), o listão dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após a publicação dos resultados pelo Ministério da Educação (MEC). No total, foram ofertadas 1.145 em 43 cursos de graduação da instituição. O resultado está disponível na página do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e também on-line no site da Ufra.

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a mudança na forma de aproveitamento das notas. Pela primeira vez, os candidatos puderam escolher entre uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025). Segundo o MEC, o próprio sistema fará a seleção automática da maior média ponderada obtida pelo candidato entre as edições válidas, sem a necessidade de indicação manual da melhor nota.

 "Essa medida foi pensada para ampliar as oportunidades de participação dos candidatos, especialmente daqueles que podem ter obtido um desempenho melhor em uma edição anterior do ENEM. Isso aumenta as chances de ingresso no ensino superior e torna o processo mais inclusivo e flexível, beneficiando quem enfrentou dificuldades em um ano específico ou não conseguiu participar das edições mais recentes", explica o pró-reitor de ensino da Ufra, professor César Tenório.

Para candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de vaga, no dia 29 de janeiro o Sisu disponibiliza o acesso à manifestação de interesse na Lista de Espera, formulário que vai ficar disponível até dia 2 de fevereiro no próprio site do sistema. A lista de espera do Sisu é utilizada pelas instituições para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Cronograma do Sisu 2026

  • Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026
  • Confira os cursos ofertados por campus

Confira as vagas da Ufra no Sisu 2026

Campus Belém:

  • Agronomia (Bacharelado): 75 vagas.
  • Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado): 25 vagas.
  • Ciências Biológicas (Bacharelado): 25 vagas.
  • Computação (Licenciatura): 25 vagas.
  • Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Cartográfica e de Agrimensor (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia de Pesca (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 45 vagas.
  • Gestão do Agronegócio (Bacharelado): 25 vagas.
  • Letras – Libras (Licenciatura): 15 vagas.
  • Letras - Português (Licenciatura): 25 vagas.
  • Medicina Veterinária (Bacharelado): 40 vagas.
  • Pedagogia (Licenciatura): 20 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Capanema:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Licenciatura): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Ambiental e Sanitária: 25 vagas

Campus Capitão Poço:

  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Computação (Licenciatura): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas

Campus Paragominas:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Parauapebas:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Enfermagem (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia de Produção (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Tomé-Açu:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Licenciatura): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Agrícola (Bacharelado): 25 vagas.
  • Letras – Língua Portuguesa (Licenciatura): 25 vagas
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

listão da ufra

sisu

aprovados

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ANIVERSÁRIO

Castanhal, a 'Cidade Modelo', celebra 94 anos com programação especial nesta quarta-feira

Uma cidade erguida pelo sotaque, pelo suor e pela esperança nordestina

28.01.26 6h00

PARÁ 

Chuvas devem continuar no fim de janeiro e se intensificar em fevereiro no Pará, aponta Inmet

Nesta quarta-feira (28), o dia deve começar com pancadas de chuva ao amanhecer

27.01.26 19h31

ACIDENTE

Homem é atingido por porta de caminhão em Parauapebas

O motorista de uma caminhonete se preparava para entrar no veículo quando foi atingido pelas costas nesta terça-feira (27)

27.01.26 18h53

PRISÃO

Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime

26.01.26 16h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026: Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação são os cursos mais concorridos

A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23)

23.01.26 16h26

RISCO ELEVADO

Banpará investiu R$ 90 milhões em fundo ligado ao Master

Sindicato dos Bancários monitora possíveis riscos de aporte no FIDC Rover, administrado pela Reag, que foi liquidada pelo Banco Central este mês

24.01.26 17h18

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

ÁGUA

Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)

A previsão é que o serviço retorne por volta de 1h da manhã da quarta-feira (28)

26.01.26 17h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda