Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

Fabyo Cruz
fonte

Agentes da Prefeitura de Barcarena e equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros cuidados ainda dentro da água (Divulgação/Prefeitura de Barcarena)

Um peixe-boi foi resgatado após ser encontrado em situação de vulnerabilidade em uma área ribeirinha de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação ocorreu na sexta-feira (17/1), depois que o animal foi localizado por moradores ribeirinhos no rio Utinga-Açu, ainda na noite de quinta-feira (15), apresentando dificuldades para nadar, sinais de cansaço, desnutrição e debilidade.

De acordo com as informações repassadas, ribeirinhos acionaram as autoridades ao perceberem que o peixe-boi permanecia com movimentos lentos e demonstrava fragilidade. Agentes da Prefeitura de Barcarena e equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros cuidados ainda dentro da água, enquanto alguns moradores acompanharam o trabalho de resgate às margens do rio.

Após a estabilização inicial, o animal foi retirado do local e transportado para Belém, onde deu entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A previsão é que o peixe-boi seja encaminhado para a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde passará por avaliação veterinária e receberá atendimento especializado voltado à reabilitação.

image O animal apresentou dificuldades para nadar, sinais de cansaço, desnutrição e debilidade (Divulgação/Prefeitura de Barcarena)

Segundo a Prefeitura de Barcarena, o peixe-boi resgatado mede 2,15 metros de comprimento e possui 1,40 metro de circunferência abdominal. O objetivo do acompanhamento técnico é avaliar o estado de saúde do animal e definir os próximos passos do processo de recuperação.

A Gerência de Fauna, Flora, Aquicultura e Pesca do município destacou a importância da preservação da espécie. “O peixe-boi é uma espécie fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos amazônicos, pois contribui para o controle da vegetação aquática e para a manutenção da qualidade dos ambientes fluviais. A preservação desses animais é essencial para a conservação da biodiversidade”, informou Talita do Nascimento Praxedes, representante do órgão municipal.

Peixe-boi resgatado em Barcarena

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

peixe-boi é resgatado

barcarena

ufra

bombeiros

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

SEGURANÇA PÚBLICA

Estado demorou a reconhecer força do crime organizado, avalia promotora paraense

Para Ana Maria Magalhães, presidente da Ampep, facções na Amazônia possuem hierarquia e domínio territorial que desafiam a soberania estatal

17.01.26 16h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

18.01.26 9h12

Perda

Morre Yasuhide Watanabe, fundador do Grupo Americano

O empresário faleceu na tarde desta quarta-feira, vítima de câncer. Há 40 anos comandava o maior conglomerado comercial avícola do Norte do Brasil.

18.01.26 7h46

POSICIONAMENTO

UFPA deixa de aplicar bônus de 10% a partir do PS 2026 por orientação do STF, diz universidade

A informação foi detalha em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira (21)

21.10.25 14h49

VESTIBULAR

Listão da Ufopa: veja os nomes dos 1.500 aprovados na universidade

A habilitação dos aprovados ocorrerá de 17 a 21 de fevereiro em Santarém e demais campi

31.01.25 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda