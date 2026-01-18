Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Um peixe-boi foi resgatado após ser encontrado em situação de vulnerabilidade em uma área ribeirinha de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação ocorreu na sexta-feira (17/1), depois que o animal foi localizado por moradores ribeirinhos no rio Utinga-Açu, ainda na noite de quinta-feira (15), apresentando dificuldades para nadar, sinais de cansaço, desnutrição e debilidade.

De acordo com as informações repassadas, ribeirinhos acionaram as autoridades ao perceberem que o peixe-boi permanecia com movimentos lentos e demonstrava fragilidade. Agentes da Prefeitura de Barcarena e equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros cuidados ainda dentro da água, enquanto alguns moradores acompanharam o trabalho de resgate às margens do rio.

Após a estabilização inicial, o animal foi retirado do local e transportado para Belém, onde deu entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A previsão é que o peixe-boi seja encaminhado para a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde passará por avaliação veterinária e receberá atendimento especializado voltado à reabilitação.

Segundo a Prefeitura de Barcarena, o peixe-boi resgatado mede 2,15 metros de comprimento e possui 1,40 metro de circunferência abdominal. O objetivo do acompanhamento técnico é avaliar o estado de saúde do animal e definir os próximos passos do processo de recuperação.

A Gerência de Fauna, Flora, Aquicultura e Pesca do município destacou a importância da preservação da espécie. “O peixe-boi é uma espécie fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos amazônicos, pois contribui para o controle da vegetação aquática e para a manutenção da qualidade dos ambientes fluviais. A preservação desses animais é essencial para a conservação da biodiversidade”, informou Talita do Nascimento Praxedes, representante do órgão municipal.

