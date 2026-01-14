Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Saiba quem tem direito e como garantir a renovação automática da CNH

Motoristas sem infrações no último ano e cadastrados no RNPC têm o documento atualizado pelo sistema da Senatran, sem exames, idas ao Detran ou custos adicionais

Gabriel Pires
fonte

CNH agora pode ter renovação automática (Foto: Divulgação | Detran)

A renovação gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou a funcionar de forma contínua no Pará para motoristas que não registraram infrações nos últimos 12 meses e estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conforme detalhado pelo Ministério dos Transportes. O procedimento é automático, segundo a pasta, sem necessidade de exames presenciais, ida ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou pagamento de taxas adicionais. A partir da última sexta-feira (9), a iniciativa passou a operar de forma contínua, com atualizações diárias pelo aplicativo da CNH do Brasil.

Segundo o Ministério dos Transportes, todo o processo ocorre pelo sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Quando a CNH vence, a atualização é feita diretamente na base nacional e disponibilizada no aplicativo CNH do Brasil. Além da renovação, os motoristas contemplados recebem o selo de Bom Condutor, que aparece no aplicativo como reconhecimento pelo bom comportamento no trânsito.

O benefício é automático para motoristas que não registraram infrações nos últimos 12 meses. Como a medida passou a valer em 10 de dezembro de 2025, os condutores com CNH vencida a partir dessa data já começaram a ser incluídos no novo modelo. Por isso, as primeiras renovações automáticas começaram a ser liberadas em janeiro de 2026, conforme o Ministério dos Transportes.

Com cerca de 80 milhões de CNHs ativas no país, o Governo Federal estima que mais de 10 milhões de motoristas poderão ser alcançados pela renovação automática ao longo do tempo, ampliando o alcance da política do Bom Condutor e incentivando práticas responsáveis no trânsito.

Quem não tem direito

A renovação automática não vale para todos. Motoristas com 70 anos ou mais não são contemplados. Já quem tem 50 anos ou mais pode usar o benefício apenas uma vez, em uma única renovação sem taxas ou exames. Também ficam de fora os condutores com validade da CNH reduzida por recomendação médica, por doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde, e aqueles com documento vencido há mais de 30 dias, conforme determina a legislação de trânsito.

Controle da data

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran - PA), antes, ao renovar a CNH, o usuário precisava pagar uma taxa ao Detran e realizar os exames obrigatórios. Agora, com as novas regras, a própria Senatran controla a data do vencimento e emite instantaneamente a versão digital da Carteira. O usuário é avisado da emissão automática por meio do aplicativo CNH do Brasil.

O mesmo ocorre com a emissão da Carteira definitiva. Caso o condutor queira o documento impresso deverá solicitar ao Detran, mediante o pagamento da taxa. Atualmente, qualquer motorista pode dirigir apenas com a CNH digital no celular sem ter problema com a fiscalização.

Balanço

Em menos de 24 horas, até sexta-feira (10), o Pará emitiu 291 renovações e quatro Carteiras Nacional de Habilitação definitivas automáticas, sem nenhum custo para o condutor.

Como funciona a renovação automática e gratuita da CNH

Quem tem direito:

  • Motoristas sem infrações nos últimos 12 meses
  • Condutores inscritos no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores)
  • CNHs vencidas a partir de 10/12/2025
  • Pessoas com menos de 70 anos
  • Motoristas a partir de 50 anos podem usar o benefício uma única vez

Não tem direito:

  • CNH vencida há mais de 30 dias
  • Condutores com validade reduzida por motivo médico
  • Pessoas com doenças progressivas que exigem acompanhamento

Como funciona o processo:

  • A renovação é totalmente automática
  • Feita pelo sistema da Senatran
  • Quando a CNH vence, a atualização ocorre na base nacional
  • A nova CNH aparece automaticamente no aplicativo CNH do Brasil
  • O motorista recebe também o selo de Bom Condutor
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

habilitação

renovação automática

cnh
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Suspeito é preso com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó

Polícia Militar prendeu homem na tarde da última quinta-feira (15), no município de Breves

17.01.26 0h05

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

DESMATAMENTO

Sistema Deter do Inpe aponta redução de 44% nos alertas de desmatamento no Estado do Pará

Já o Sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes) mostrou redução de áreas desmatadas em quase todos os biomas brasileiros

15.01.26 17h00

POLÍCIA

Caminhonete capota na rodovia Transamazônica entre Medicilândia e Uruará

Acidente teria sido provocado por ultrapassagem malsucedida de caminhonete Hilux a um caminhão no km 115 da BR-230

15.01.26 16h21

MAIS LIDAS EM PARÁ

LUTO

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta

"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

11.01.26 8h53

OPORTUNIDADES

Concurso público da Sefa-PA abre inscrições com salários de até R$ 16 mil; veja como se inscrever

Certame oferta 286 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos das áreas tributária e administrativa em todo o Pará

13.01.26 22h20

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda