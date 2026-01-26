Detran de SP faz novas mudanças em processo para tirar CNH; veja alterações

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 26, a retirada dos testes de baliza nos exames práticos para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Outra mudança é possibilidade de realizar a avaliação em veículos com câmbio automático.

O órgão afirma que as mudanças, que passam valer já nesta segunda, configuram-se como "avanços" a partir da atualização das regras do exame prático de direção veicular, no fim do ano passado.

Recentemente, outros Estados, como Mato Grosso do Sul, também anunciaram a descontinuidade da baliza, além de outras medidas que devem acarretar em barateamento no processo de retirada de carta de habilitação.

No caso de São Paulo, o Detran afirma que, com o fim da baliza no Estado, o exame passa agora a concentrar a avaliação na etapa de circulação.

"O trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atualmente praticado, contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda; o uso correto de seta; a realização do procedimento de "parada" em local permitido; bem como a condução segura e responsável nas demais condições normais de trânsito", disse, em nota.

O órgão acrescenta que candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. "A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames", afirma.

Como mostrou recentemente o Estadão, após mudar as regras e tornar as autoescolas facultativas no processo de obtenção da CNH, o governo federal registrou mais de 2,5 milhões de solicitações do primeiro documento.

Os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ainda apontam que quase 1 milhão de certificados do curso de formação de condutores (antigas aulas teóricas) foram emitidos. O aplicativo CNH do Brasil, nova versão da Carteira Digital de Trânsito (CDT), também alcançou mais de 40 milhões de usuários.

As mudanças, embora comemoradas por parte da população, não são unânimes. Ao Estadão, o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, disse que as medidas, por mais que encurtem o processo para quem desejar tirar CNH no Brasil, não vieram para melhorar a segurança no trânsito.