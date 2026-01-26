Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Detran de SP faz novas mudanças em processo para tirar CNH; veja alterações

Estadão Conteúdo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 26, a retirada dos testes de baliza nos exames práticos para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Outra mudança é possibilidade de realizar a avaliação em veículos com câmbio automático.

O órgão afirma que as mudanças, que passam valer já nesta segunda, configuram-se como "avanços" a partir da atualização das regras do exame prático de direção veicular, no fim do ano passado.

Recentemente, outros Estados, como Mato Grosso do Sul, também anunciaram a descontinuidade da baliza, além de outras medidas que devem acarretar em barateamento no processo de retirada de carta de habilitação.

No caso de São Paulo, o Detran afirma que, com o fim da baliza no Estado, o exame passa agora a concentrar a avaliação na etapa de circulação.

"O trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atualmente praticado, contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda; o uso correto de seta; a realização do procedimento de "parada" em local permitido; bem como a condução segura e responsável nas demais condições normais de trânsito", disse, em nota.

O órgão acrescenta que candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. "A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames", afirma.

Como mostrou recentemente o Estadão, após mudar as regras e tornar as autoescolas facultativas no processo de obtenção da CNH, o governo federal registrou mais de 2,5 milhões de solicitações do primeiro documento.

Os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ainda apontam que quase 1 milhão de certificados do curso de formação de condutores (antigas aulas teóricas) foram emitidos. O aplicativo CNH do Brasil, nova versão da Carteira Digital de Trânsito (CDT), também alcançou mais de 40 milhões de usuários.

As mudanças, embora comemoradas por parte da população, não são unânimes. Ao Estadão, o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, disse que as medidas, por mais que encurtem o processo para quem desejar tirar CNH no Brasil, não vieram para melhorar a segurança no trânsito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CNH

Detran

SP

mudanças
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda