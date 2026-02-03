Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Auxílio de R$ 2 mil: alunas denunciam atraso em pagamento da prefeitura de Ananindeua

Cerca de 2 mil mulheres que concluíram curso 'Doces que Encantam' aguardam recurso; participantes dizem ter assinado recibos sem data

Gabriel da Mota
fonte

Entrega de certificados no curso “Doces que Encantam”, em agosto de 2025 (Antonio Silva / Ascom Sedec / Prefeitura de Ananindeua)

Aproximadamente duas mil mulheres que participaram da capacitação "Doces que Encantam", promovida pela Prefeitura de Ananindeua, aguardam pelo pagamento de um auxílio de capacitação no valor de R$ 2 mil. O recurso, prometido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) como fomento para novos negócios, deveria ter sido repassado após a conclusão das aulas, ocorrida em setembro do ano passado. A denúncia foi feita ao Grupo Liberal nesta terça-feira (3).

De acordo com o relato de uma das participantes, que preferiu não se identificar, a coordenação do programa convocou as alunas em outubro para assinar documentos de controle da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof).

“Quando terminou o curso, recebemos nosso certificado e tivemos a notícia que íamos receber R$ 2 mil como doação para começar o empreendimento. Em outubro, a secretaria pediu que fôssemos assinar outro recibo para o controle, só que eles pediram pra gente não colocar data no documento”, afirmou a denunciante.

A reportagem teve acesso à documentação que mostra as assinaturas da participante e de uma pessoa representante da Sedec, sem data.

Alunas relatam falta de transparência em assinaturas

O curso teve duração de uma semana e focou na produção de confeitaria para aproveitar a demanda do período da safra do morango. Inicialmente, a gestão municipal exigia que as mulheres tivessem registro de Microempreendedor Individual (MEI) para liberar o dinheiro, mas a exigência foi revogada após protestos de quem recebe o Bolsa Família e temia perder o benefício federal, conta a denunciante.

“O gasto que tivemos foi com deslocamento. São 15 turmas, mais ou menos umas 2 mil pessoas, e as turmas tinham geralmente mais de 100 pessoas. Foram pouquíssimas pessoas que receberam, tipo um cala boca porque a cobrança estava muito grande”, detalhou a aluna.

Prefeitura de Ananindeua não responde sobre o cronograma

Até o momento, não houve uma reunião oficial ou resposta formal da prefeitura para o grupo de mulheres que aguarda o pagamento. Elas alegam que o processo de inscrição foi feito na Sedec com a entrega de documentos e dados bancários, mas o dinheiro nunca caiu nas contas informadas.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua para questionar o motivo do atraso e a orientação para a assinatura de recibos sem data, mas não obteve resposta até o momento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeitura de ananindeua

denúncia

sedec

auxílio

mei
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Comissão é instalada para analisar MP que muda regras de pagamento do seguro-defeso

Comissão Mista analisa a Medida Provisória (MP) que ainda pode receber emendas antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado

03.02.26 18h17

DENÚNCIA

Auxílio de R$ 2 mil: alunas denunciam atraso em pagamento da prefeitura de Ananindeua

Cerca de 2 mil mulheres que concluíram curso 'Doces que Encantam' aguardam recurso; participantes dizem ter assinado recibos sem data

03.02.26 18h00

instituições financeiras

Portabilidade de crédito via Open Finance começa a operar no Brasil; veja como funciona

Serviço permite transferência digital de empréstimos pessoais entre bancos e promete ampliar concorrência no setor

03.02.26 16h45

INADIMPLÊNCIA

Mais de 116 mil universitários no Pará enfrentam dívidas para manter estudos

Serasa reúne mais de 7,4 milhões de ofertas de dívidas de universidades para estudantes negociarem com descontos

03.02.26 16h10

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda