Auxílio de R$ 2 mil: alunas denunciam atraso em pagamento da prefeitura de Ananindeua

Aproximadamente duas mil mulheres que participaram da capacitação "Doces que Encantam", promovida pela Prefeitura de Ananindeua, aguardam pelo pagamento de um auxílio de capacitação no valor de R$ 2 mil. O recurso, prometido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) como fomento para novos negócios, deveria ter sido repassado após a conclusão das aulas, ocorrida em setembro do ano passado. A denúncia foi feita ao Grupo Liberal nesta terça-feira (3).

De acordo com o relato de uma das participantes, que preferiu não se identificar, a coordenação do programa convocou as alunas em outubro para assinar documentos de controle da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof).

“Quando terminou o curso, recebemos nosso certificado e tivemos a notícia que íamos receber R$ 2 mil como doação para começar o empreendimento. Em outubro, a secretaria pediu que fôssemos assinar outro recibo para o controle, só que eles pediram pra gente não colocar data no documento”, afirmou a denunciante.

A reportagem teve acesso à documentação que mostra as assinaturas da participante e de uma pessoa representante da Sedec, sem data.

Alunas relatam falta de transparência em assinaturas

O curso teve duração de uma semana e focou na produção de confeitaria para aproveitar a demanda do período da safra do morango. Inicialmente, a gestão municipal exigia que as mulheres tivessem registro de Microempreendedor Individual (MEI) para liberar o dinheiro, mas a exigência foi revogada após protestos de quem recebe o Bolsa Família e temia perder o benefício federal, conta a denunciante.

“O gasto que tivemos foi com deslocamento. São 15 turmas, mais ou menos umas 2 mil pessoas, e as turmas tinham geralmente mais de 100 pessoas. Foram pouquíssimas pessoas que receberam, tipo um cala boca porque a cobrança estava muito grande”, detalhou a aluna.

Prefeitura de Ananindeua não responde sobre o cronograma

Até o momento, não houve uma reunião oficial ou resposta formal da prefeitura para o grupo de mulheres que aguarda o pagamento. Elas alegam que o processo de inscrição foi feito na Sedec com a entrega de documentos e dados bancários, mas o dinheiro nunca caiu nas contas informadas.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua para questionar o motivo do atraso e a orientação para a assinatura de recibos sem data, mas não obteve resposta até o momento.