‘Qual é o seu problema comigo?’, diz Francis Ngannou após declarações de Dana White

Após a luta do UFC do último sábado (20), Dana White foi questionado sobre o contrato assinado por Francis Ngannou com a PFL e afirmou que que ele havia sido dispensado pelo UFC. O camaronês, no entanto, rebateu as alegações nas redes sociais, afirmando serem falsas.

“Qual é o seu problema comigo?”, perguntou Ngannou, que na última semana assinou um contrato considerado histórico com a Professional Fighters League. E rebateu, em tópicos, a declaração de Dana White: “1- Concluí meu contrato, era um agente livre e optei por sair. Você não me liberou. 2- Detesto correr riscos? É por isso que defendi meu título para cumprir meu contrato sem ACL [lesões do ligamento cruzado anterior] ou MCL [lesão do ligamento colateral medial do joelho]?

VEJA MAIS

Dana White também citou a rápida vitória de Jones sobre Ciryl Gane, contra quem Ngannou lutou com uma grave lesão no joelho e venceu para unificar o título dos pesos pesados no UFC 270. Dana White, que afirmou que o lutador “quer correr zero riscos” e "não voltou a assinar com a promoção porque não queria lutar contra o atual campeão dos pesados".

Dana White também questionou a atividade de Ngannou no UFC, enquanto o ex-campeão justificou que os longos períodos de inatividade foram tentativas do dirigente de “controlar meu negócio” e “me congelar” enquanto ele não assinava um novo contrato. “A razão pela qual lutei três vezes em três anos é porque você queria controlar meu acordo e assinar um novo. E me excluir. Devo a esses caras três lutas por ano.”

Ngannou questionou sobre as críticas à PFL por ter assinado tal acordo com o camaronês de 36 anos. “Finalmente estou sendo pago e respeitado, e tenho um acordo justo e igual para todas as partes. Por que você é tão contra eu ser livre e feliz?”

A expectativa é que Francis Ngannou estreie na PFL em 2024, enquanto está liberado para lutar boxe. Ele ainda teve um cargo no conselho de administração da promoção, um cargo de liderança na PFL África, e terá seus próprios patrocinadores. E a respeito de Jon Jones, Ngannou mandou um recado com um desafio ao lutador e seu patrão: "Se você realmente quer que a luta de Jon Jones aconteça, entre em contato com Peter Murray. Sempre, onde quer que seja".

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)