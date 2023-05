Francis Ngannou assina com a PFL e encerra especulações sobre seu futuro no MMA

O lutador de peso-pesado Francis Ngannou encontrou uma nova casa na PFL. O camaronês foi anunciado como novo membro da organização por meio do jornal "The New York Times" nesta terça-feira (16), encerrando quatro meses de especulações sobre seu próximo destino após deixar o UFC. Ngannou estava livre no mercado desde janeiro, quando abdicou de seu título no Ultimate por recusar as propostas da organização.

VEJA MAIS

Aos 36 anos, Francis Ngannou assinou um contrato que foi chamado de "parceria estratégica", que inclui uma participação acionária na PFL. Ele planeja estrear na nova franquia por volta de 2024, onde terá exclusividade nas competições de MMA, mas, antes disso, deve realizar uma luta de boxe ainda em 2023.

"Digamos apenas que tudo no meu acordo com a PFL é superior a qualquer outra oferta que recebi. Os últimos meses foram bastante interessantes para avaliar e observar o panorama, mas estou muito empolgado com esse acordo com a PFL, pois eles essencialmente cumpriram minhas expectativas", disse Ngannou ao The New York Times.

Ngannou competirá na PFL como parte da divisão "superluta", criada para apresentar confrontos de alto nível, provavelmente em eventos de pay-per-view, onde os lutadores recebem uma parcela maior dos lucros.

Campeão peso-pesado, o lutador camaronês é considerado um dos grandes nomes do MMA (Divulgação UFC)

Além disso, como parte do acordo, Ngannou se torna o presidente da "PFL África", uma vez que a organização tem planos de expandir sua atuação para o continente em um futuro próximo. Ele também ocupará um cargo no conselho consultivo da PFL, representando os interesses dos atletas.

Durante suas negociações fracassadas com o UFC, Ngannou buscou a liberação para lutar boxe, além de outras concessões para todos os lutadores, como seguro saúde e um representante nas negociações contratuais. Após anunciar a saída de Ngannou, o presidente do UFC, Dana White, afirmou que o lutador nunca mais competiria na franquia.

A última vez que Ngannou subiu ao octógono foi no UFC 270, onde unificou o título dos pesos-pesados com uma vitória sobre o francês e ex-companheiro de treinos Ciryl Gane, superando uma grave lesão no joelho que posteriormente exigiu uma cirurgia. Embora estivesse vinculado ao UFC por um ano ou três lutas, devido à "cláusula do campeão", ele se tornou oficialmente um "free agent" (livre no mercado) devido a uma cláusula de expiração de cinco anos que foi incluída nos contratos do UFC em resposta a um processo antitruste em andamento contra o Ultimate.