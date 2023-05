Confira o que aconteceu na 14ª edição do IFC, em Ipixuna do Pará

O IFC (Ipixuna Fight Champions) realizou, com o apoio da Prefeitura de Ipixuna do Pará, em especial do Sr Prefeito Artemis Oliveira e com o apoio de todos os patrocinadores, a sua 14ª edição no ultimo sábado (13), no ginásio municipal Irineu Rodrigues, na cidade de Ipixuna do Pará. A grande inovação desta edição foi a transmissão ao vivo do evento via PPV (Pay Per View). Nas lutas principais, valendo cinturões das categorias peso-mosca e peso-galo, Rogério Monteiro venceu Reimison Saraiva "Predador" e conquisto o cinturão da categoria peso-galo. Na luta principal, Thiago Salvaterra venceu Jonas Pitbull, assim conquistando o cinturão da categoria peso-mosca.

Ipixuna Fight Champions 14

Julio Assunção venceu Lucas Azevedo por nocaute técnico 1:17 do 1 round Rogério Tigre venceu Alan dos Remédio "Lan do Bronx" na decisão unânime dos juizes Josenil da Conceição Pantoja "Shaolin" venceu Nil Cobra por finalização (Katagatame) 1:27 do 1 round Oziel dos Santos "Neguinho da Baixada" venceu Flavio Henrique "Hulk" na decisão unânime dos juizes Luiza Maria venceu Keit Silva por finalização (Arlock) 1:43 do 1 round Elicardo Cobra venceu Carlos Eduardo "Cachorro Louco" por finalização (Mata Leão) 4:18 do 2 round Rogério Monterio "Neguinho Furacão" venceu Reimeson Predador por nocaute técnico 3:40 do 1 round-Cinturão categoria 61 Kg Thiago Salvaterra venceu Jonas Pitbull por finalização (Mata Leão) 2:40 do 1 round-Cinturão categoria 57 Kg

Marituba recebe a primeira edição do MFC

A cidade de Marituba irá receber no dia 25 de maio a primeira edição do MFC (Marituba Fight Combat), que irá acontecer no ginásio municipal da cidade. Teremos na luta principal o combate entre Eduardo Camelo Vs Junior Suicida e tambem a presença VIP da campeã do PFL Larissa Pacheco.

Confira os resultados da 7ª edição do Colisão Fight Night

A cidade de Goianésia do Pará recebeu o último sábado (13) a 7ª edição do evento de mma CFN (Colisão Fight Night), que aconteceu no ginásio municipal professor Leandro Martins. O evento contou com 7 lutas de mma profissionais, com destaque para o grande GP (Grand Prinx) do evento, que teve Well Mutante como o grande vencedor. Confira os resultados oficiais:

Colisão Fight Night 07

Antônio "Punho de Ferro" venceu Bombadinho por nocaute técnico 0:48 do 1 round Marcos Lembrança venceu Cleiton "Dragão Branco" na decisão unânime dos juizes Well Mutante venceu Ediva Souza por finalização (armlock) 3:35 do 1 round Marcos Lembrança venceu Cleilson "Demolidor" na decisão unânime dos juizes Messias "D8" venceu Jailson Boyka na decisão unânime dos juizes Lucas Terremoto venceu Carlos Daniel na decisão unânime dos juizes Well Mutante venceu Marclos Lembrança por nocaute 2:35 do 1 round

Douglas D'Silva vence Cody Stamann no UFC Charlotte

Pelo card preliminar do UFC Charlotte, neste sábado (13), Douglas D’Silva e Cody Stamann fizeram um combate equilibrado e bastante intenso. Ao final dos três rounds, o paraense levou a melhor sobre o americano na decisão unânime dos juízes.

Com mais variação nos golpes na luta em pé e boa movimentação no octógono para escapar das tentativas de queda do oponente, D’Silva foi superior ao adversário nos dois primeiros rounds. Já no último assalto, Stamann – que também aplicava um bom ritmo, sempre andando para frente – quase chegou ao nocaute. Com o resultado, Douglas D'Silva volta à coluna de vitórias após ter sido derrotado por Said Nurmagomedov em seu último compromisso, em julho do ano passado.

Jailton Malhadinho finaliza Jairzinho Rozenstruik

Protagonista no UFC Charlotte, realizado neste sábado (13), nos Estados Unidos, Jailton Malhadinho não é mais uma promessa, mas sim uma realidade. Em luta decisiva contra o perigoso Jairzinho Rozenstruik, o baiano ignorou o ‘poder de fogo’ do adversário, famoso por brutalizar rivais no octógono, e fez parecer fácil seu maior desafio no UFC. Com wrestling de eficiência, o baiano precisou de menos de cinco minutos para derrubar o rival e finalizar o oponente ainda no primeiro round.

Fabian Edwards vence Mousasi no Bellator 296 e garante luta pelo cinturão

O Bellator 296 foi realizado nesta sexta-feira, em Paris, e teve como atração principal uma disputa pela divisão dos médios entre Gegard Mousasi e Fabian Edwards, com o vencedor garantindo uma chance pelo cinturão.

Chegando à 60ª luta de sua carreira, Gegard Mousasi sonhava com uma nova chance pelo título dos médios, que já foi dele, mas o veterano acabou esbarrando na juventude e na boa técnica de Fabian Edwards. O lutador inglês dominou quase todo o duelo de cinco rounds, se sobressaindo na parte em pé e dificultando a vida do oponente.A luta foi para a decisão dos juízes e dwards levou a vitória por unanimidade (triplo 49-46).