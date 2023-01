Presidente do UFC, Dana White é flagrado trocando tapas com esposa em casa noturna

Dana White, presidente do UFC, foi filmado em uma casa noturna no momento em que trocou tapas com sua esposa na véspera de Ano-Novo. As imagens mostram o casal entrando em uma briga acalorada em uma boate de Cabo San Lucas, no México.

No vídeo, mesmo à distância, é possível ver que após uma aparente discussão, White segura o punho esquerdo de Anne White, que responde com um tapa em sua cara. Na sequência, Dana White revida com um outro tapa no rosto de sua esposa. Neste momento, as pessoas ao redor impedem que a discussão e possíveis novas agressões aconteçam. Veja:

O presidente do UFC se desculpou publicamente após o caso. “Eu sou um dos caras que diz que nunca, nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher, e agora aqui estou no TMZ falando sobre isso”, disse.

VEJA MAIS

Ele admite que havia muito álcool consumido antes do tapa, mas reconhece que ainda não é desculpa para bater em alguém. “Eu estou envergonhado. Temos três filhos e, desde que o vídeo apareceu, mostramos as crianças e estamos mais focados em nossa família agora. As pessoas vão ter suas opiniões sobre isso e as opiniões das pessoas estariam certas, especialmente no meu caso. Você nunca coloca as mãos em uma mulher”, desabafou.

Anne White, a esposa de Dana White, também veio a público e divulgou uma declaração sobre o ocorrido. "Dana e eu estamos casados há quase 30 anos. Dizer que isso é fora do seu comportamento é um eufemismo. Infelizmente, nós estamos bebendo muito no Ano Novo e as coisas saíram de controle, dos dois lados. Nós conversamos sobre isso como uma família e pedimos desculpas um ao outro. Espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos",publicou nas redes sociais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).