Campanha conscientiza homens no combate à violência contra a mulher

O mês de dezembro é marcado pela conscientização e o combate da violência contra a mulher. Conhecida como “Laço Branco”, a iniciativa convida homens a participarem ativamente da prevenção a esse tipo de violência, sensibilizando o público masculino sobre o tema. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Parauapebas, no sudeste do Pará, participou da campanha, a ação acontece em frente a portaria que dá acesso a Serra de Carajás, local estratégico para atingir o número máximo de homens que diariamente passam pelo local para trabalhar.

Como parte do problema relacionado a violência contra mulher, os homens são chamados a refletir sobre o problema que tem vitimado centenas de mulheres por todo mundo, eles são convidados a desenvolver atitudes de defesa e proteção a esse público, o que pode ocorrer a partir da denúncia do agressor.

“Apoiamos a campanha por se tratar de uma ação de extrema importância para a conscientização da sociedade, na luta pela igualdade entre homens e mulheres”, frisou o vice-presidente da OAB-Subseção Parauapebas, Guilherme Mello.

A ação reuniu advogados e advogadas da OAB- Subseção Parauapebas, além da Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU) que foram às ruas distribuir panfletos informativos e conversar com trabalhadores da Vale sobre a importância dos homens na defesa e garantia dos direitos das mulheres na sociedade, com isso, pondo fim na violência contra a mulher. “Durante a realização da campanha pudemos chamar a atenção do público masculino para o dever que cada um tem de proteção a mulher. A iniciativa tem por objetivo garantir o direito e segurança da mulher dando um basta na violência que existe contra elas em Parauapebas.” Frisou Guilherme Mello.

A OAB do município abraça a Campanha do Laço Branco desde 2014, ação que acontece dentro da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, da Secretaria da Mulher.

Origem da campanha Laço Branco

A campanha do Laço Branco foi criada há mais de 20 anos no Canadá e está presente em mais de 50 países, sendo apontada pela Organização das Nações Unidas (ONU), como uma das maiores iniciativas mundiais direcionadas para a temática do envolvimento de homens com a violência contra a mulher.

A programação surgiu após o atentado ocorrido em 6 de dezembro de 1989, quando um rapaz de 25 anos (Marc Lepine) invadiu uma escola, na cidade de Montreal, Canadá, e matou 14 mulheres. Após cometer o crime, ele tirou a própria vida. Em uma carta, deixada pelo rapaz, ele afirmou ter assassinado as mulheres porque não suportava a ideia de vê-las estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino.