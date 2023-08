UFC 292: paraense Amanda Lemos perde luta por cinturão

A paraense Amanda Nunes chegou perto do cinturão do UFC, mas acabou derrotada na noite deste sábado (19), em luta contra a chinesa Zhang Weili. O resultado da edição 292 do evento foi decidido de forma unânime pelos jurados (50-43, 50-44 e 49-15).

A paraense foi dominada durante todos os rounds pela chinesa, que era a atual detentora do cinturão. No entanto, em duas oportunidades, Amanda encaixou um triângulo de mão e quase venceu por finalização, mas acabou não conseguindo concluir o golpe, levando o público ao delírio.

O maior perigo foi no primeiro round. Zhang conseguiu sair em vantagem ao acertar um chute baixo que derrubou a rival e depois castigar com alguns golpes no chão. Amanda, porém, mostrou extrema habilidade e chegou a encaixar um triângulo de mão que ficou muito perto de acabar com a luta. A chinesa resistiu como pôde até conseguir achar um espaço para reverter mais uma vez a posição e voltar a acertar golpes por cima.

No quarto assalto, um novo susto. Zhang foi para mais uma queda e acabou deixando o pescoço de novo para outro triângulo de mão de Amanda. Só que a chinesa se defendeu bem mais uma vez.

No fim, a brasileira ainda quase foi nocauteada. No último round, Zhang acertou em cheio o rosto da rival com um direto de direita e conseguiu o knockdown. Foram mais de quatro minutos de castigo no chão, mas sem conseguir acabar com o confronto.

A chinesa tem cartel de 24 triunfos e apenas três derrotas. A brasileira, que agora terá que aguardar por uma nova oportunidade pelo cinturão, tem uma carreira de 13 vitórias, três derrotas e um empate.