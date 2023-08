Michel Pereira tem data e adversário definidos para estreia no peso médio

Após falhar na tentativa de bater o limite dos meio-médios (até 77,1kg) e ter a luta contra Stephen Thompson cancelada na véspera do UFC 291, em julho, Michel Pereira está de mudança para a categoria de cima. O ‘Paraense Voador’ estreia no peso médio (até 83,9kg) do Ultimate contra Marc-André Barriault no UFC Las Vegas 81, no dia 14 de outubro.Esta será a primeira luta de Michel Pereira como peso médio no octógono do Ultimate. O brasileiro, no entanto, já atuou na categoria até 84kg em outras organizações, como o Road FC e o SBC.

Larissa Pacheco bate recorde com vitória relâmpago e chega à grande final da PFL 2023

Não deu nem para aquecer. Em vitória arrasadora, a paraense Larissa Pacheco cravou vaga na final da PFL 8 2023 com nocaute relâmpago sobre Olena Kolesnyk. Confiante no poder das suas mãos, a atleta marchou para frente e bateu recorde da organização ao derrotar adversária em apenas 14 segundos de luta. A marca anterior também era defendida pela brasileira, mas registrada com 45 segundos.

Grande favorita nas casas de apostas, Larissa vinha com retrospecto totalmente a seu favor. Vitoriosa nos últimos dois encontros com a ucraniana, a atleta manteve tradição do resultado dos últimos confrontos. Sem dar chance ao azar, a paraense adotou ritmo violento e conectou duros socos na rival. Finalista no torneio, a atleta enfrenta Marina Mokhnatkina e concorre ao prêmio de 1 milhão de dólares, equivalente a 5 milhões de reais na cotação atual.

Após derrota para Weili Zhang, Amanda Lemos se manifesta em rede social: ‘Voltar mais forte’

O sonho de Amanda Lemos de conquistar o cinturão peso palha (até 52,1kg) foi adiado. Poucas horas após a derrota para a campeã Weili Zhang, a lutadora brasileira foi às suas redes sociais prometeu corrigir os erros cometidos na luta com a chinesa e disse que irá voltar mais forte, de olho em uma nova oportunidade de título.“Obrigada meu Deus, por mais uma oportunidade. Prometo voltar mais forte”, escreveu Amanda.Número cinco do ranking da divisão até 52,2kg, a ‘Amandinha’ segue com um bom retrospecto em suas últimas lutas. A atleta natural de Belém venceu sete das suas últimas nove lutas e bateu nomes como Angela Hill, Marina Rodriguez e Michelle Waterson. Aos 36 anos, a atleta tupiniquim é contratada do Ultimate desde 2017 e possui um cartel no MMA de 13 triunfos, três reveses e um empate.

Sean O’Malley nocauteia Aljamain Sterling no segundo round e conquista o cinturão peso galo no UFC 292

Sean O’Malley cumpriu sua promessa. Com atuação estratégica e com um nocaute mortal e brutal, o novo astro do MMA mundial nocauteou Aljamain Sterling e conquistou o cinturão peso galo (até 61,2kg) no UFC 292.Considerado um dos maiores prospectos dos últimos anos, O’Malley conquista o cinturão peso galo em sua décima primeira luta na organização e se torna o segundo lutador a ser campeão do Ultimate oriundo do reality show ‘Contender Series’. O norte-americano agora dará início ao seu reinado com um cartel de 17 triunfos e apenas um revés.

UFC confirma duelo entre Jéssica Bate-Estaca e Mackenzie Dern no UFC 295

Menos de 20 dias após entrar no octógono pela quarta vez no ano, em derrota para Tatiana Suarez, Jéssica Bate-Estaca já tem confirmado o quinto desafio no ano: um duelo brasileiro contra Mackenzie Dern, no UFC 295, no dia 11 de novembro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A luta foi anunciada durante a transmissão oficial do UFC 292

Ingresso para o retorno do UFC a São Paulo começam a ser vendidos nesta quarta-feira

O UFC está de volta a São Paulo. No dia 4 de novembro, o octógono retorna ao Ginásio do Ibirapuera após quatro anos para um evento repleto de promessas brasileiras que esperam impressionar lutando em casa.Esse será o nono evento da organização na cidade que já foi palco de lutas históricas do UFC. Em sua última passagem em São Paulo, em novembro de 2019, os fãs no Ginásio do Ibirapuera assistiram a Charles do Bronx nocautear no primeiro round o americano Jared Gordon, nocaute que marcou a 15ª vitória pela via rápida do brasileiro.

Os ingressos para o UFC São Paulo começam a ser vendidos na quarta-feira, dia 23 de agosto. O card completo do evento será transmitido pelo UFC Fight Pass. Assinantes da plataforma tem acesso à pré-venda nos dias 21 e 22 de agosto.