Felipe Froes vence no ACA 162, na Rússia

Felipe Froes "Sayajin" participou na ultima sexta-feira (02) do evento russo de mma ACA (Absolute Championship Akhmat) que realizou a sua edição de nº 162 na cidade de Krasnodar na Rússia. Froes teve como adversário o Rinat Sayakbaev e venceu por nocaute técnico no 2 round assim chegando a sua 23ª vitória no mma profissional e a sua 15ª luta em território russo.

Ciryl Gane volta a brilhar e massacra Sergey Spivak no UFC Paris

Ciryl Gane voltou a dar show no octógono. Protagonista no UFC Paris, realizado neste sábado (2), o francês brilhou diante de sua torcida e fez parecer fácil o compromisso contra o perigoso Sergey Spivak. Preciso, rápido e contundente, o ‘atleta da casa’ liquidou a fatura contra o moldavo via nocaute técnico após massacre no segundo round.

Campeão do ONE Championship, Demetrious Johnson conquista o Mundial Master de Jiu-Jitsu

Multicampeão no MMA e atual detentor do cinturão peso-mosca do ONE Championship, Demetrious Johnson segue fazendo história nas artes marciais. Faixa-marrom de Jiu-Jitsu, o “Mighty Mouse” resolveu se testar em um campeonato da arte suave e se deu bem. Após vencer seis lutas, sendo cinco vitórias por pontos e uma por finalização, o americano ficou com a medalha de ouro na categoria peso pena do Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF.

Geraldo ‘Luan Santana’ vence luta principal e é o novo campeão meio-médio do LFA

O LFA tem um novo campeão dos meio-médios: Geraldo “Luan Santana” Neto. O mineiro dominou completamente Magnus Conrado em todos os cinco rounds da luta principal da 166ª edição do evento de MMA, realizada no último sábado (2), em Cajamar-SP, sendo declarado vencedor por decisão unânime e dono do cinturão da categoria até 77kg.

Ex-lutadora do UFC choca ao comparar renda como atleta

Com uma conta na plataforma “OnlyFans” desde o ano de 2022, Paige VanZant traçou um comparativo em relação aos seus ganhos como lutadora e surpreendeu bastante ao afirmar que, em apenas um dia, lucrou mais com as vendas de conteúdos sensuais do que faturou em toda sua carreira nos esportes de combate. Cabe ressaltar que a americana luta profissionalmente desde 2012 e, após sair do UFC, em 2020, chegou a se aventurar no Boxe sem luvas.