Paraense conquista medalha de ouro no Open Internacional de Jiu-Jitsu

O atleta paraense Gabriel Menezes foi um dos destaques no Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-jitsu 2023, competição realizada na capital baiana, no último domingo (1º), e que reuniu atletas do mundo inteiro. O paraense conquistou o topo do pódio na categoria faixa branca adulto, mais de 88kg, levando para casa a medalha de ouro.

“Vim representar o estado do Pará e fui campeão, provando que mesmo na faixa branca é possível conseguir recursos e ver como o esporte realmente abre portas. Além de ser proporcionar lazer, o jiu-jitsu é uma oportunidade de vida”, disse o atleta sobre a conquista.

Apesar de ainda ser faixa branca no esporte, ou seja, tem menos de dois anos de prática, Gabriel contou com o auxílio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) para participar da competição, organizada pela Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu (IBJJF). A classificação veio após Gabriel chegar ao topo do ranking paraense na categoria.

Após a vitória, Gabriel se prepara para representar o Pará no BJJ Pro, competição que será realizada no final de outubro, no Rio de Janeiro.