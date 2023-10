'Fui otário', diz Popó após ser vítima de golpe milionário de criptomoedas

O ex-campeão mundial de boxe Acelino Freitas, o Popó, disse que foi vítima de um golpe no mundo das criptomoedas. Em uma entrevista ao programa "Fantástico" da TV Globo no último domingo (1°), ele afirmou ter perdido a quantia de R$ 1 milhão em um esquema de pirâmide que envolveu uma moeda virtual. O ex-lutador admitiu que confiou a quantia a uma empresa de investimentos, a Braiscompany, que agora está sob investigação.

Durante a entrevista, Popó detalhou o golpe que sofreu e destacou que a empresa em questão também enfrenta acusações de outros investidores prejudicados em transações de moedas virtuais na internet. O ex-campeão acreditava que obteria um lucro substancial de até 8% sobre seu investimento de R$ 1 milhão.

"Fui muito otário, muito besta, muito infantil, não existe rendimento de 8% em nenhum lugar do mundo. A maneira como o indivíduo se apresentava, as transmissões ao vivo diárias que ele realizava e seu poder de persuasão me convenceram de que tudo era legítimo", explicou Popó sobre sua decisão de investir.

Inicialmente, ele obteve um lucro considerável com seu primeiro investimento na empresa, mas, a situação mudou drasticamente quando tentou retirar seu dinheiro pela segunda vez da plataforma. "Retirei R$ 1 milhão do meu bolso e consegui lucrar com isso em um mês. No segundo mês, tudo desapareceu", enfatizou. "Ganhar dinheiro tomando socos no rosto foi menos difícil do que recuperar o meu dinheiro."

Além de Popó, o ex-jogador Magno Alves também alegou ter sido prejudicado pela empresa de investimento em criptomoedas, afirmando ter perdido mais de R$ 30 milhões com a Braiscompany e levando o caso aos tribunais. A Polícia Federal já registrou mais de 18 mil clientes que enfrentaram situação semelhante e fez apreensões de aviões, carros de luxo, joias, relógios e outros ativos pertencentes aos proprietários da empresa.