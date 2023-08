Marcelo Tas se pronuncia sobre quebra de sigilo bancário determinado por CPI: ‘Nada a esconder’

O apresentador Marcelo Tas, de 63 anos, convocado a depor na CPI das Pirâmides Financeiras, recebeu intimação e teve quebra de sigilo bancário determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quinta-feira (24).

Na bancada do Jornal Cultura, Tas se pronunciou sobre a intimação: “Eu não tenho nada a esconder. Já disse inclusive ao nobre relator que eu estou à disposição da CPI. Hoje um senhor deputado que eu não vou dar o nome pediu a quebra do sigilo bancário meu, da Tatá (Werneck) e do Cauã (Reymond)”, disse ele.

Além dele, os atores Tatá Werneck e Cauã Reymond também foram indiciados por participarem de campanhas publicitárias da empresa Atlas Quantum, em 2018, acusada de aplicar golpes de R$ 7 bilhões, afetando cerca de 200 mil investidores, incluindo o próprio Marcelo Tas.

“O que está acontecendo agora é o seguinte, chama-se a atenção de atores e de comunicadores que têm contratos feitos com essas empresas [...] Imagina se quem fez propagandas das Americanas, por exemplo, fosse intimado para ir na CPI”, acrescentou Tas.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)