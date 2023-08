CPI das ONGs quer ouvir representantes do governo federal

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação das organizações não governamentais (ONGs) no país, especialmente na Amazônia, e o repasse de verbas públicas e privadas a essas instituições, voltou a se reunir na manhã desta terça-feira (22), para ouvir o depoimento da presidente do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro e do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Manaus (AM), Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves.

Antes da oitiva, membros da Comissão se pronunciaram sobre as informações recebidas até agora pelo colegiado e o relator, senador Marcio Bittar (UNIÃO/AC), reafirmou a necessidade de ouvir integrantes do governo sobre as denúncias feitas. "As nossas suspeitas já se confirmaram. É escrachado como há um conluio de fundações internacionais, governos estrangeiros e esse movimento internacional que patrocina ONGs no Brasil numa claríssima demonstração de quebra de soberania nacional. Quanto mais se aprofunda, mais fica evidente que são guerras econômicas travestidas de preocupações ambientais", declarou Bittar.

Entre as autoridades que devem ser chamadas para prestar esclarecimento, o relator citou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e representantes do Ibama. Segundo ele, inicialmente, deve ser feito convite para esclarecimentos. Caso não o chamado da CPI não será atendido, haverá convocação.