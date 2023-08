CPI das Ongs: deputada indígena participa pela segunda vez

A Comissão Parlamentar de Inqúerito (CPI) que investiga a atuação de Organizações não Governamentais na Amazônia retorna nesta terça-feira (31), após o período de recesso desfrutado pelos parlamentares em Brasília.

A convidada de hoje será a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), que vai apresentar, segundo a própria parlamentar, denúncias contundentes sobre a forma de trabalho de algumas Ongs e Organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) na região amazônica.

Convidada pelo presidente da CPI, senador Plínio Valério (PSDB-AM), Silvia participará pela segunda vez da CPI. A primeira foi no dia 27 de junho, quando falou sobre a influência de governos europeus e organismos privados na exploração dos povos indígenas.

“Quinhentos anos se passaram, indígenas continuam isolados e há quem ganhe com isso, há quem lucre com essa segregação. São as organizações não governamentais financiadas por governos internacionais que sempre tiveram o Brasil como uma colônia de exploração”, afirmou em suas redes sociais às vespéras de sua segunda participação.

De acordo com o senador Zequinha Marinho, que foi um dos signatários da CPI das Ongs, hoje a deputada deverá contar sobre o processo considerado conturbado de demarcação do território das terras do seu povo Waiapi e dos constantes conflitos motivados por interesses externos. Para o senador paraense, o segundo depoimento de Silvia é importante devido sua experiência na vivência indígena na Amazônia.

“Por ser indígena, ela tem um conhecimento profundo da realidade da população indígena. Todas essas oitivas têm contribuído com os trabalhos e vai ajudar o relator na elaboração do seu parecer. Além disso, as audiências públicas que deverão ocorrer em Altamira e Santarém, a meu pedido, também trarão importantes elementos que vão pautar a CPI e, certamente, estarão no seu relatório final", diz o senador.