Remo tem pouco mais de 10% de chances de vencer o São Bernardo, aponta site especializado

De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatísticas e probabilidades, o Remo tem apenas 12,7% de chances de conquistar o triunfo contra o São Bernardo-SP. O Leão estreia na Série C do Brasileirão na noite desta quinta-feira (4), às 21h30, no Estádio 1° de Maio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ainda segundo a plataforma, o Bernô tem 64% de probabilidade de vencer. Já o empate tem 23,3% de chances de acontecer. Os dados matemáticos são todos de responsabilidade do Chance de Gol.

VEJA MAIS

Acompanhe São Bernardo-SP x Remo pelo Lance a Lance de OLiberal.com e veja se o Leão vai contrariar as poucas chances apontadas pelo site.