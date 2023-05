Aparecidense-GO anuncia contratação de ex-Remo horas antes de partida com Paysandu, pela Série C

Horas antes da partida contra o Paysandu pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, a Aparecidense-GO anunciou a contratação do atacante Jackson, de 29 anos. O jogador teve uma passagem recente pelo Remo, maior rival do Papão.

De acordo com a Aparecidense-GO, apesar de ter sido anunciado nesta quarta-feira (3), Jackson já está à disposição do técnico Moacir Júnior para a partida contra o Papão. Ambas as equipes se enfrentam a partir de 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém.

Histórico

A passagem de Jackson pelo Remo foi curta, mas marcante para alguns torcedores. O jogador chegou ao Leão no início de 2020 e teve bons números. Em nove jogos disputados com a camisa azulina, o atacante balançou as redes cinco vezes - uma média superior a um gol a cada duas partidas.

No entanto, com o início da pandemia de Covid-19 e a paralisação do Parazão em março, o jogador acabou optando por sair do Remo. Após a retomada dos jogos de futebol, o atacante assinou com o Sampaio Corrêa-MA, clube que disputava a Série B. Na Bolívia Querida, Jackson disputou 35 partidas e marcou 10 gols.

Desde então, Jackson passou por outras equipes, mas não conseguiu se firmar. Depois do Sampaio, o jogador foi para o Mundo Árabe, jogar no Arar, da Arábia Saudita. De volta ao Brasil, o atacante vestiu as camisas de Concórdia-SC e Ypiranga-RS, antes de assinar com a Aparecidense-GO.