Copa do Mundo: Filho do atacante argentino Germán Cano comemora gol do Brasil contra a Suíça; vídeo

A Copa do Mundo mexe com todos e foi nesse clima que o filho do atacante argentino Germán Cano comemorou bastante o gol do Brasil, marcado por Casemiro, na vitória diante da suíça, pro 1 a 0, na segunda rodada do grupo G, no Mundial do Catar.

Assista

O filho do argentino Cano, o famoso Lorenzo, fez a festa com o gol do Brasil. Cano estava com Lorenzo no “cangote” e na hora em que o gol brasileiro saiu, ele tirou a camisa e comemorou bastante. A cena foi gravada por um torcedor e postado nas redes sociais.

VEJA MAIS

German Cano sempre que marca gol homenageia o filho Lorenzo fazendo a letra “L” com as mãos. Cano, de 34 anos, atualmente joga pelo Fluminense-RJ e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022 com 26 gols marcados.