Viagem de Gretchen ao Catar é patrocinada por Ronaldinho Gaúcho; entenda

A ida de Gretchen ao Catar para cobrir a Copa do Mundo pelo perfil de notícias tem um patrocinador ilustre: Ronaldinho Gaúcho. A informação foi confirmada pela cantora ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol. Segundo a Rainha do Bumbum, o aplicativo de estatísticas de futebol R10, criado pelo ex-jogador, bancou o envio da equipe ao país asiático.

A cantora viajou ao Catar pela primeira vez junto com o marido, o paraense Esdras de Souza. Gretchen disse ter pesquisado muito sobre as regras do país para não enfrentar problemas. “Todo mundo tava achando que eu ia me dar mal, que ia ter problema comigo por causa das minhas roupas. Está sendo incrível, estou sendo tratada como uma rainha, eles estão sendo muito gentis. E tá sendo o encontro oficial meu com o [perfil de notícias] 'Choquei' para todo o mundo, a correspondente oficial”, disse.

A parceria de Gretchen com a página nasceu a partir de um meme que bombou na internet. A imagem da artista com um microfone do Choquei em mãos, em diferentes cenários, tornou-se viral. No Twitter, várias adaptações foram feitas.