Copa do Mundo 2022: Jogadores do Irã foram ameaçados de tortura pelo governo

Os jogadores da seleção iraniana se preparam para enfrentar a seleção dos Estados Unidos nesta terça-feira (29). A partida vale a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022, que está sendo disputada no Catar. Fora dos gramados, o país do Oriente Médio enfrenta uma crise política que também tem afetado os jogadores.

VEJA MAIS

Desde setembro, quando a jovem iraniana Mahsa Amini morreu, três dias depois de ter sido presa pela Polícia da Moralidade no Teerã por infringir o código de vestimenta do país, diversos protestos eclodiram no país. Na primeira partida dos iranianos no Mundial, os jogadores não cantaram o hino, e foram firmemente repreendidos, afirma uma fonte envolvida na segurança dos jogos, a qual a CNN teve acesso.

Segundo informações do portal, os jogadores se reuniram com membros do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) após a partida contra a Inglaterra, e foram ameaçados. Eles teriam sido informados que suas famílias sofreriam “violência e tortura” caso eles se recusassem a cantar o hino nacional ou se juntassem a protestos contra o regime do país.

Antes da partida contra o País de Gales, na segunda rodada, os jogadores cantaram o hino. Ainda, segundo a fonte, os jogadores têm sido observados de perto por oficiais da IRGC. Eles não poderiam se misturar com outras seleções ou se encontrar com estrangeiros.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)