Argentinos exibem faixa xingando Daniel Alves e brasileiros se revoltam: 'Só nós podemos'

Os brasileiros se revoltaram com torcedores argentinos na manhã desta terça-feira (22), dia que a Argentina marcou sua estreia na Copa do Mundo 2022 perdendo para a Arábia Saudita por 2 a 0. Na arquibancada, os hermanos exibiram uma faixa ofendendo Daniel Alves, com a frase "Dani Alves es un bolugo", dita por Diego Maradona em 2017, levando os internautas a defenderem o lateral da seleção.

VEJA MAIS

A frase "Dani Alves es un boludo" (Dani Alves é um idiota) foi uma resposta de Maradona a Dani Alves. Na ocasão, o brasileiro afirmou que não teria orgulho de ganhar uma Copa do Mundo com um gol de mão, irritando o ídolo argentino, que rebateu afirmando o que o lateral não era bom em cruzamento e um idiota.

A faixa exposta pelos torcedores mexeu com o ânimo dos internautas, que mesmo não gostando da convocação de Daniel, saíram em defesa do jogador. "Vai falar do Dani Alves, só a gente pode xingar ele", comentou uma. "Vou ser obrigada a defender o Dani Alves desses pelotudos, pajeros de mierda? Anda a cagar forros!", disse outra. Veja os tweets:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)