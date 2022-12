Copa do Mundo de 2022: Bruno Guimarães, Rodrygo e Gabriel Jesus devem jogar contra Camarões

O Brasil encerrou nesta quinta-feira (1°) a preparação para a partida contra Camarões, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2022. No treinamento, o técnico Tite sanou as últimas dúvidas da comissão técnica e definiu que Gabriel Jesus, Bruno Guimarães e Rodrygo começaram jogando diante dos africanos.

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil terá uma formação reserva contra Camarões. Na última quarta (30), Tite anunciou quais seriam os jogadores que seriam titulares na próxima partida, mas revelou que tinha dúvidas em três posições.

Bruno Guimarães deverá ser titular do Brasil diante de Camarões, na Copa do Mundo de 2022 (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O treino desta quinta, portanto, definiu as últimas vagas. Rodrygo venceu a disputa com Everton Ribeiro e começará jogando. Nas outras duas vagas restantes, Bruno Guimarães e Gabriel Jesus devem ser os escolhidos, após disputarem com Fred e Pedro, respectivamente.

A provável escalação, portanto, tem: Ederson, Daniel Alves, Eder Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Time do Brasil diante de Camarões deve ser composto por reservas (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Com duas vitórias em dois jogos nesta Copa do Mundo, basta um empate para o Brasil terminar em primeiro lugar no grupo G e enfrentar o segundo do grupo H. Neste momento, o adversário seria a seleção de Gana.