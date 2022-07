Gramado do Mangueirão recebe 'corte educativo' para uniformizar crescimento; vídeo

O Mangueirão, em Belém, recebeu na última quarta-feira (6) o primeiro corte do novo gramado. Após 35 dias do plantio das primeiras sementes, o campo de jogo recebeu o chamado "corte educativo", para uniformizar a altura das folhas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O objetivo do "corte educativo" é fazer com que a grama cresça de forma homogênea em todos os setores do campo. A partir de agora, o corte será realizado em dias alternados, juntamente com a aplicação de fertilizantes.

VEJA MAIS

De acordo com o Governo do Pará, o tipo de grama que está sendo plantada no Mangueirão é a “Bermuda Celebration”. Este modelo foi utilizado em todos os estádios da Copa do Mundo de 2014. Segundo a Sedop, este tipo de grama é de mais fácil adequação a qualquer tipo de clima, principalmente o tropical.

O procedimento de plantio do gramado do Mangueirão será dividido em três etapas. No primeiro, as mudas são distribuidas solo. No segundo se utiliza ferramentas para enterrar as mudas no solo. O terceiro e último processo é a aplicação de fertilizantes. A previsão é que o gramado esteja apto para partidas de futebol entre 25 e 45 dias.

Obras no Mangueirão

A entrega do Olímpico segue prevista para setembro, com um público previsto em mais de 50 mil espectadores. Entre as mudanças que serão implementadas no novo estádio estão a construção de novas rampas de acesso, mudança das cadeiras e a criação de quatro restaurantes.

Uma das alterações propostas pelo projeto é a criação de uma zona mista. Agora a entrada dos jogadores dos dois times ao campo será junta, de acordo com o padrão FIFA. Para que isso ocorra, todos os vestiários do estádio serão realocados para o Lado B (tradicional da torcida do Paysandu). O espaço onde ficava o vestiário no Lado A (tradicional da torcida do Remo) será demolido e, no lugar, será construído uma espécie de museu ou memorial.