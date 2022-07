Sedop não confirma que Remo e Paysandu poderão usar o Mangueirão na Série C

Com a Série C do Campeoanto Brasileiro prevista para acabar no dia 1° de outubro, a data de término deixa no ar uma possibilidade do Estádio do Mangueirão receber a dupla Remo e Paysandu numa possível reta final do torneio. Isso porque o Mangueirão será entregue no mês de setembro.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), para obter um posicionamento. No entanto, em nota, a Secretaria não abordou o tema:

"A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) informa que a reabertura do Mangueirão está prevista para o mês de setembro".

A equipe de O Liberal também procurou Remo e Paysandu, para saber se o clubes possuem interesse em utilizar o Mangueirão, caso cheguem na reta final da Série C e o estádio já tenha sido liberado. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, confirmou a intenção. Já o Remo, até o momento, não respondeu.

VEJA MAIS

Obras

Foi anunciado na noite de quinta-feira (30) que mais de 1.700 cadeiras serão instaladas no Mangueirão. Segundo informações da Agência Pará, de um total de 50 mil que serão instaladas, já foram colocadas 880 entre o nível da arquibancada e no nível das cadeiras, todas redobráveis e com encosto.

O Mangueirão está fechado para obras desde fevereiro de 2021. A última partida no estádio foi no dia 24 de fevereiro, Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, pela final da Copa Verde ainda do ano 2020, já que a competição entrou no ano seguinte, por conta do atraso do calendário diante da pandemia da covid-19.