Com 75% das obras concluídas, Mangueirão começa a receber nova pintura externa; veja

As obras de requalificação do estádio Edgard Proença, o Mangueirão, entraram na fase final. Com 75% das obras concluídas, o estádio passa agora a receber a pintura externa e outras melhorias que devem transformar radicalmente a maior praça esportiva do estado, com capacidade para 50 mil pessoas após a conclusão dos trabalhos.

Conforme divulgado nas redes sociais do Governo do Estado, o Mangueirão passa atualmente pela aplicação de vidro nas cabines, instalações, concretagem dos corredores e bilheterias. Outra novidade é o novo gramado de jogo, do tipo Bermuda Celebration, a mesma utilizada nos estádios Engenhão, Maracanã, Mineirão, Mané Garrincha, Castelão e Fonte Nova.

A fase final da obra contempla ainda o aumento no número de rampas de acesso aos torcedores, passando de duas para 14 rampas de acesso. Além disso, serão instalados novos banheiros, vestiários e restaurantes com vista para o gramado de jogo.

Toda estrutura, no entanto, ainda não tem data definida, depois da canetada da CBF que negou ao Pará o direito de receber a partida entre Brasil e Argentina, marcada para o dia 22 de setembro, na Arena Neo Química, em São Paulo. A recusa da entidade se deu pelo fato de que a Federação Paraense de Futebol (FPF) vem cometendo uma série de irresponsabilidades na condução do processo eleitoral da entidade, que deve escolher o presidente, vice e diretoria pelos próximos quatro anos.