Sedop confirma que Mangueirão não recebeu visita da CBF por conta de eleição na FPF

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Sedop) confirmou que a visita da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Mangueirão, marcada para esta terça-feira (14), foi cancelada devido a demora na eleição da presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF). Com isso, diminuiu ainda mais a possibilidade de a reabertura do estádio receber o clássico entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

A informação, confirmada pela Sedop nesta terça, já havia sido antecipada pelo secretário da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), Nivan Noronha, na última segunda-feira (13). Ele explicou que existem conversas entre o governador do Pará, Helder Barbalho, com a CBF, mas as negociações também passam pela situação política na FPF.

A Federação se posicionou sobre o caso por meio do advogado Ofhir Cavalcante. Em conversa por telefone, ele informou que a entidade não teve conhecimento oficial sobre a recusa da visita técnica da CBF e negou uma possível irregularidade no mandato da presidente interina Graciete Carvalho. Segundo o advogado, o expediente na entidade ocorre normalmente.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a CBF sobre o caso e aguarda um posicionamento.

A FPF, entidade que gerencia o futebol do Pará, teria que eleger um novo presidente no final de dezembro de 2021, mas o processo tem sido travado por várias decisões judiciais. Pouco antes do campeonato estadual, Graciete Maués, presidente da Tuna, assumiu de forma interina a federação com objetivo de dar andamento à eleição, mas não conseguiu. A nova data da eleição da instituição está marcada para o dia 29 deste mês, na Sede do Pará Clube, em Belém. Duas chapas disputam o poder do futebol paraense, uma encabeçada por Ricardo Gluck Paul e outra por Paulo Romano.

Veja a nota da Sedop na íntegra:

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) informa que a vistoria que seria realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no estádio Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) foi cancelada pela CBF. De acordo com a Confederação, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não se encontra regular diante da CBF, por não realizar as eleições nos prazos estipulados pelos Estatutos e como não houve preenchimento dos cargos diretivos da FPF esta situação inviabilizou a inspeção. A Sedop reitera ainda que o cronograma de inspeção técnica que incluía visitação na obra e reunião de trabalho com os órgãos envolvidos na inspeção estavam prontos para receberem a comitiva.

Brasil e Argentina em Belém

Desde a última semana, o Mangueirão tem tido concorrência pesada para receber o jogo entre Brasil e Argentina. A comissão técnica da Seleção teria a preferência por mandar a partida contra os hermanos fora do país. No entanto, a decisão precisa ser acatada pela Argentina.

O "plano A" para receber o Superclássico são os Estados Unidos. No entanto, a CBF acredita que haveria resistência da AFA em disputar a partida em solo americano. O "plano B", então, seria realizar a partida na Europa, local onde os argentinos já jogaram nesta data Fifa, contra Itália e Estônia.

De acordo com a CBF, a partida só seria realizada em solo brasileiro em último caso. Segundo a entidade, uma partida no Brasil traria dificuldade de viabilizar amistosos. Na conta entra até a proximidade das eleições para Presidente da República.